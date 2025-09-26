快訊

保護國內鋼鐵市場 財部拒收寶鋼具結、反傾銷稅不鬆手

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部持續運用反傾銷工具，維護國內產業公平競爭。聯合報系資料照
財政部持續運用反傾銷工具，維護國內產業公平競爭。聯合報系資料照

財政部26日公告，針對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品，唯一提出具結申請的寶山鋼鐵及其關係企業，因所報具結價格不足以消除傾銷，被認定不符合規定，因此不予接受，也就是說，相關產品仍須繼續繳納反傾銷稅及臨時反傾銷稅。

根據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第23、24條，若涉案出口商提出的具結能有效排除傾銷，主管機關得同意免課反傾銷稅。不過，財政部經關稅稅率審議小組審查，確認寶山鋼鐵等所提價格不足以達到效果，因此正式公告駁回。

這項案件源自中鋼（2002）與中龍鋼鐵的申請，主因大陸鋼鐵長期以低價輸台，造成國內產業受損。財政部早在7月初已先行對熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，並於24日完成最終調查（終判），認定傾銷事實成立。當時公布的最新傾銷差率，部分大陸廠商從16.9%調降至16.1%，其餘則維持20.15%。

依程序，後續仍須由經濟部確認是否造成台灣產業實質損害，並評估對國家整體經濟利益影響，再送回財政部，由關稅稅率審議小組最後拍板，決定是否正式課徵反傾銷稅。

另外，財政部也公告大陸產製啤酒終判結果，確認有傾銷事實，百威啤酒稅率調降至31.3%，麒麟則上調至19.13%，其他廠商則維持在51.94%的高稅率。

反傾銷稅 財政部 鋼鐵

相關新聞

最新電力供需報告出爐 首見經濟大幅成長 用電量竟衰退1.1％

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動...

保護國內鋼鐵市場 財部拒收寶鋼具結、反傾銷稅不鬆手

財政部26日公告，針對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品，唯一提出具結申請的寶山鋼鐵及其關係企業，因所報具結價格不足以消...

台美民間企業攜手強化資安合作 守護台灣新創及中小企業

數位轉型與資安威脅日益加劇，NiEA中華民國全國創新創業總會與台灣資安大聯盟繼8月20日結盟後，於9月25日舉行「台美資...

貿協黃志芳看好台印貿易 估對印度晶片、電子出口數年內翻倍

對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，隨著美國需求帶動印度智慧手機出口增加，台灣尋求把出口至印度的晶片和電子裝置，在未來五至...

AI半導體續成長但關稅抑低用電 經部調降未來10年用電成長平均僅1.7%

經濟部26日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，提出未來10年(2025~2034年)用電需求評估與電源開發規劃。...

美降息啟動、川普關稅挑戰 KPMG：併購助企業化危機為轉機

美國聯準會自9月啟動降息，美元走勢進入貶值週期；同時，川普政府推動新一輪對等關稅政策，讓全球企業同時面臨匯率波動與貿易環...

