聽新聞
0:00 / 0:00
保護國內鋼鐵市場 財部拒收寶鋼具結、反傾銷稅不鬆手
財政部26日公告，針對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品，唯一提出具結申請的寶山鋼鐵及其關係企業，因所報具結價格不足以消除傾銷，被認定不符合規定，因此不予接受，也就是說，相關產品仍須繼續繳納反傾銷稅及臨時反傾銷稅。
根據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第23、24條，若涉案出口商提出的具結能有效排除傾銷，主管機關得同意免課反傾銷稅。不過，財政部經關稅稅率審議小組審查，確認寶山鋼鐵等所提價格不足以達到效果，因此正式公告駁回。
這項案件源自中鋼（2002）與中龍鋼鐵的申請，主因大陸鋼鐵長期以低價輸台，造成國內產業受損。財政部早在7月初已先行對熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，並於24日完成最終調查（終判），認定傾銷事實成立。當時公布的最新傾銷差率，部分大陸廠商從16.9%調降至16.1%，其餘則維持20.15%。
依程序，後續仍須由經濟部確認是否造成台灣產業實質損害，並評估對國家整體經濟利益影響，再送回財政部，由關稅稅率審議小組最後拍板，決定是否正式課徵反傾銷稅。
另外，財政部也公告大陸產製啤酒終判結果，確認有傾銷事實，百威啤酒稅率調降至31.3%，麒麟則上調至19.13%，其他廠商則維持在51.94%的高稅率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言