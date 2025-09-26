保護國內鋼鐵市場 財部拒收寶鋼具結、反傾銷稅不鬆手

財政部26日公告，針對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品，唯一提出具結申請的寶山鋼鐵及其關係企業，因所報具結價格不足以消除傾銷，被認定不符合規定，因此不予接受，也就是說，相關產品仍須繼續繳納反傾銷稅及臨時反傾銷稅。

根據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第23、24條，若涉案出口商提出的具結能有效排除傾銷，主管機關得同意免課反傾銷稅。不過，財政部經關稅稅率審議小組審查，確認寶山鋼鐵等所提價格不足以達到效果，因此正式公告駁回。

這項案件源自中鋼（2002）與中龍鋼鐵的申請，主因大陸鋼鐵長期以低價輸台，造成國內產業受損。財政部早在7月初已先行對熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，並於24日完成最終調查（終判），認定傾銷事實成立。當時公布的最新傾銷差率，部分大陸廠商從16.9%調降至16.1%，其餘則維持20.15%。

依程序，後續仍須由經濟部確認是否造成台灣產業實質損害，並評估對國家整體經濟利益影響，再送回財政部，由關稅稅率審議小組最後拍板，決定是否正式課徵反傾銷稅。

另外，財政部也公告大陸產製啤酒終判結果，確認有傾銷事實，百威啤酒稅率調降至31.3%，麒麟則上調至19.13%，其他廠商則維持在51.94%的高稅率。