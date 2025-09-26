2026年最低工資上調 雇主勞保保費成本增近200億元

勞動部最低工資審議委員會26日召開，最終決議最低工資月薪調漲至29,500元、時薪調漲至196元，漲幅3.18%。條平司長黃琦雅於會後說明，勞保以現在費率計算，預計明年保費將調漲，雇主負擔成本增加199.97億元。

最低工資審議會決議，自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。

勞動部表示，本次為最低工資連續十年調漲，每次調升的受惠勞工人數，其實都超過200萬人，從2017年的201萬人，到2026年的247萬人，而且大部分都是本國勞工，其實受惠勞工人數是很多的。

勞動部估算，這次月薪調升至29500元後，約有246.93萬名勞工受惠。月薪調升至29,500元，受惠人數173.95萬勞工，其中本勞135.02萬名、移工38.93萬名。時薪調升至196元，約有72.98萬名勞工受惠。

黃琦雅表示，每月最低工資由28,590元調至29,500元，約有173.95萬名勞工受惠，其中本國勞工135.02萬人。勞保以現在費率計算，預計明年保費約增加171.85億元，其中勞、資及政府分別增加約7.95億元、159.05億元、4.85億元。

黃琦雅也說，每小時最低工資由190元調至196元，約有72.98萬名本國勞工受惠。勞保以現在費率計算，預計明年約增加47.32億元，其中勞、資及政府分別增加約3.57億元、40.92億元、2.83億元。

依照條平司數據計算，月薪加時薪的勞保保費，明年總計增加219.17億元，其中勞、資及政府分別增加約11.52億元、199.97億元、7.68億元。意即雇主負擔的保費成本，增加199.97億元，大約200億元。

此外，全國產業總工會理事長戴國榮於會後受訪時提及，此次最大爭點在於GDP成長成果如何共享。

戴國榮轉述，資方認為調幅不得超過3%，並主張分配GDP的25％，比照疫情期間，讓勞方分享四分之一成果；勞方則認為應有至少4%調幅。最終雙方同意全數反映CPI漲幅1.76%，並納入GDP的三分之一，換算出3.18%的漲幅。