股市回溫、AI 撐出口 8月景氣燈號續亮綠燈

國發會26日公布114年8月景氣對策信號，綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈，顯示國內景氣維持穩定成長。觀察細項，股市表現回溫推升股價指數由黃藍燈轉為綠燈，貨幣總計數M1B也因資金動能增加而轉呈黃藍燈，各加1分；惟製造業銷售量受美國關稅與國際競爭壓力影響，轉為黃紅燈、減少1分。國發會經濟發展處長陳美菊表示，下半年出口仍將受惠AI需求帶動，加上台積電（2330）等大廠訂單滿載，預期第4季出口動能可延續，景氣燈號「維持綠燈」可期。

根據統計，領先指標續呈下滑，同時指標維持上升，顯示短期仍有挑戰，但中期動能不減。展望未來，AI等新興科技應用與資料中心建設持續推進，出口動能有望延續；投資方面，受惠AI需求帶動供應鏈擴廠、國際科技大廠加碼來台設研發中心，加上政府擴編公共建設與科技發展預算，將支撐投資力道。

在消費方面，台股創高帶來財富效果，加上普發現金、貨物稅減徵、所得稅優化等政策，以及明年觀光、演唱會與國際賽事帶來的需求，可望進一步挹注內需。不過，國發會提醒，國際經貿環境仍存在美國關稅政策、主要經濟體貨幣政策調整與地緣政治風險等不確定因素，需持續關注對台灣經濟的影響。

根據國發會資料，8月9項構成項目中，股價指數變動率由上月-1.2%大幅回升至10.0%，燈號由黃藍燈轉為綠燈；M1B年增率由2.7%升至4.3%，燈號轉為黃藍燈；製造業銷售量指數由11.2%降至9.5%，由紅燈轉為黃紅燈；其他六項燈號則維持不變。

領先指標不含趨勢指數為99.59，月減0.24%；同時指標為106.52，月增0.26%；落後指標則為97.19，月增0.26%。

陳美菊說明，8月景氣對策信號與上市櫃公司表現一致，分數增加1分，主要來自金融面貢獻約2分。第一，股價指數變動率因美方對半導體產業給予「232條款豁免」承諾，以及聯準會釋出降息訊號，帶動8月股市大漲，與7月相比成長約10%，成交熱絡；第二，股市資金流入金融體系，使國內儲蓄存款增加，推升貨幣總計數M1B年增率由7月的2.7%升至8月的4.3%。

她指出，整體而言，台灣經濟仍相對平穩。工業生產、海關出口、機械及電機設備進口值，以及製造業銷售量等「生產面與銷售面」表現仍相當活絡；不過，在消費信心上較顯疲弱，批發、零售業仍維持藍燈，企業信心也相對保守。製造業營業氣候測驗點雖回升，但受到美國關稅政策未明影響，企業對前景仍審慎觀望。

在景氣指標部分，領先指標8月較上月下滑0.24%，已連續7個月下滑，累計跌幅約2.97%；同時指標則較上月上升0.26%，連續27個月走升，累計升幅達14.26%。

陳美菊說，外界關注的傳統產業景氣，確實已在製造業銷售量指數中出現反映。雖然ICT產業出口持續推升整體數字，但傳產如紡織、汽車零組件、塑膠、基本金屬、化學等表現偏弱，拖累整體成長幅度。這也顯示製造業銷售量指數雖然仍正成長，但買氣相對收斂。

在消費市場方面，汽車銷售雖仍呈衰退，但衰退幅度已由過去雙位數縮小至約4%，顯示下滑力道收斂。

展望未來，她指出，下半年出口仍將受惠AI需求帶動。根據央行與外貿數據，7、8月出口表現良好，9月起急單仍持續湧現，尤其AI應用相關產品需求強勁。加上台積電等大廠訂單滿載，預期第4季出口動能可延續，景氣燈號「維持綠燈」可期。