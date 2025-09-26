快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台美民間企業攜手強化資安合作，守護台灣新創及中小企業。圖／中華民國全國創新創業總會提供
數位轉型與資安威脅日益加劇，NiEA中華民國全國創新創業總會與台灣資安大聯盟繼8月20日結盟後，於9月25日舉行「台美資安守護台灣新創及中小企業啟動儀式與台美資安治理國際研討會」。總統府資政沈榮津表示，台灣應在與美國的合作基礎上分享經驗，成為資安解方的提供者，透過建立跨國「民主資安聯盟」，與美方攜手推動雲端安全、零信任架構與AI防禦合作，讓台灣成為亞太地區的資安示範基地。

新創總會與台灣資安大聯盟分別以資安需求端與供應端的角色，共同邀請台美資安業者與新創總會合作，以台美資安業者守護台灣新創及中小企業的框架切入，建立全球資安供需最大HUB。

在商業合作層面，全國創新創業總會與台灣資安大聯盟將推動「資安智庫與商業共好」機制。該模式不僅能提升中小與新創企業對資安意識，同時降低中小企業與新創的資安成本，也為資安業者創造更多商機，形成雙贏局面。透過集體合作企業可在有限預算內取得高品質資安防護，讓創業活動更安全可信，並有效提升市場信任度與國際競爭力。

沈榮津指出，回顧他在經濟部任內推動「5+2 產業創新計畫」、能源轉型以及協助台積電半導體布局的經驗，深刻體會到「安全」與「韌性」是產業持續發展的基礎。當年若沒有穩健的制度與完整的配套，就無法推動智慧製造與綠能發展；同理，資安也是當前數位化社會創新的前提條件，沒有安全，就沒有真正的創新。

新創總會總會長邱銘乾則從創新生態系的角度分享觀點，他表示，資安不僅是大型企業或政府單位的議題，新創企業更是推動資安解決方案的重要驅動力。台灣擁有眾多在雲端服務、AI應用及資安技術領域具備潛力的新創，透過台美合作，這些新創公司將能進一步融入國際市場，並加速產品與服務的國際化。他認為，政府應持續支持新創團隊參與跨國合作計畫，讓資安創新成為台美合作的重要成果之一。

台灣資安大聯盟理事長涂睿珅表示，自從8月20日台灣資安大聯盟與新創總會簽約結盟後，台灣資安大聯盟展示資安溝通平台的行動力，隨即有台美5家資安業者參與，包括關楗、如梭世代、杜浦數位、智慧資安科技與Zscaler等，願意提供優惠商業合作方案給新創總會的會員，希望藉此讓台灣新創與中小企業可以降低資安成本但提昇資安的即戰力，後續會有更多台灣與國際的資安夥伴響應。

資安 台美 中小企業 沈榮津 台積電

