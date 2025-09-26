貿協黃志芳看好台印貿易 估對印度晶片、電子出口數年內翻倍

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
印度台灣形象展25日在新德里登場，圖中為貿協董事長黃志芳。貿協提供
對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，隨著美國需求帶動印度智慧手機出口增加，台灣尋求把出口至印度的晶片和電子裝置，在未來五至七年提高一倍。

路透報導，黃志芳25日在印度台灣形象展受訪時說：「電子業持續驅動台印兩國貿易成長，我相信未來五至七年我們對印度的貿易與投資可望翻倍。」

黃志芳淡化美國調高印度商品關稅可能衝擊台灣企業的憂慮，指出印度國內市場很大，石化、紡織和電子裝置商機也日益成長。黃志芳表示，台灣有好幾家公司正投資印度，從台灣擴大進口零組件，並在當地打造供應鏈以支撐印度事業營運。

根據我國官員說法，台灣大企業截至目前為止已對印度製造業投資約50億美元。力積電去年與塔塔電子（Tata Electronics）結盟，將聯手斥資110億美元成立合資事業，興建印度首座人工智慧（AI）驅動的晶片工廠。在鴻海把更多生產線移出飽受關稅所苦的中國大陸之際，該公司今年稍早也宣布投資印度部門15億美元。

業界估計，4月開始的本年度前五個月印度對美國智慧手機出口比一年前大增近四成，達到84.3億美元。蘋果iPhone需求是印度對美國智慧手機出口激增一大功臣，從印度銷往美國的智慧手機目前豁免高關稅。

在晶片、電子零組件和機械帶動下，2024年台灣對印度出口突破100億美元。印度官方數據顯示，這個數字五年前約40億美元。

