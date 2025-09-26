中鋼8月淨損12.91億元 連五個月虧損

在日常生活裡，人們常常遇到這樣的情境：一件事情既單調、無聊，卻又非做不可。比如說，你正想睡個午覺，老婆大人卻要求你張開雙眼，緊盯在水池裡玩水的大寶、二寶，避免他們發生危險。假如有一個智慧系統，能夠在旁邊幫你「代班」，不僅能持續監控，還能在出現危險時及時提醒，直接發出警報，你就能放心小睡片刻，這就是邊緣AI（Edge AI） 的應用場景之一。

2025-09-26 09:00