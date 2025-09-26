中鋼8月淨損12.91億元 連五個月虧損

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

中鋼（2002）26日公布8月份自結財務數字，單月稅前淨損12.91億元，連五個月虧損；累計前八月稅前淨損36.99億元。中鋼表示，隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。

中鋼表示，8月合併稅前淨損較上月擴大，主要是雖鋼鐵業銷售數量增加，單月鋼品銷售量58.5萬公噸，帶動營收增加，惟中能風場發電度數減少，導致營業損失微幅增加；另投資獲配股利也減少，以致業外收入減少。

針對全球經濟現況，中鋼指出，目前全球經營環境風險與機會並存，美國關稅政策不確定性趨緩，終端觀望氣氛改善。9月17日聯準會已降息0.25%，並預期年底仍有降息的機會，帶動大宗商品需求。

鋼市方面，煤鐵原物料行情走揚，加上中國大陸官方近期公布「鋼鐵行業穩增長工作方案（2025至2026年）」，落實產能產量精準調控，嚴禁新增產能，有利重建鋼鐵市場秩序。

中鋼強調，隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。

據了解，中鋼本月18日開出10月及第4季盤價，月盤部分僅熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲等每公噸調漲500元，其餘品項維持平盤，季盤部分則是均維持平盤。

最新電力供需報告出爐 首見經濟大幅成長 用電量竟衰退1.1％

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動...

AI 半導體續成長但關稅抑低用電 經部調降未來10年用電成長平均僅1.7%

經濟部26日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，提出未來10年(2025~2034年)用電需求評估與電源開發規劃。...

美降息啟動、川普關稅挑戰 KPMG：併購助企業化危機為轉機

美國聯準會自9月啟動降息，美元走勢進入貶值週期；同時，川普政府推動新一輪對等關稅政策，讓全球企業同時面臨匯率波動與貿易環...

巨大機械產品遭美海關扣押 盧秀燕：本地去年勞檢均符合規定

美國海關暨邊境保護局24日以強迫勞動為由，禁止並扣押巨大機械製造的自行車與零組件。台中市長盧秀燕表示，根據勞動局紀錄，該...

巨大產品遭美暫扣！中市府做產業後盾：立即訪視、洽請AIT協助

台灣是自行車王國，以製造「捷安特」聞名的國內自行車製造大廠巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對巨大發布「暫扣令...

AI新時代／邊緣AI包羅萬象改變生活 新創獨角獸將爆發

在日常生活裡，人們常常遇到這樣的情境：一件事情既單調、無聊，卻又非做不可。比如說，你正想睡個午覺，老婆大人卻要求你張開雙眼，緊盯在水池裡玩水的大寶、二寶，避免他們發生危險。假如有一個智慧系統，能夠在旁邊幫你「代班」，不僅能持續監控，還能在出現危險時及時提醒，直接發出警報，你就能放心小睡片刻，這就是邊緣AI（Edge AI） 的應用場景之一。

