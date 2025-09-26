快訊

AI 半導體續成長但關稅抑低用電 經部調降未來10年用電成長平均僅1.7%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部表示，2025年AI與新興科技應用需求仍持續強勁，但部分產業受到美國對等關稅影響生產活動趨緩，示意圖。（路透）
經濟部26日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，提出未來10年(2025~2034年)用電需求評估與電源開發規劃。在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估未來電力需求年均成長率約為1.7%，經濟部強調，未來確保供電穩定。

經濟部表示，2025年AI與新興科技應用需求仍持續強勁，但部分產業受到美國對等關稅影響生產活動趨緩，在此增減相抑下，上半年經濟成長率呈現正成長6.75%，而電力消費較去年同期呈現負成長1.1%。

經濟部表示，評估未來用電需求，已納入半導體產業擴廠期程調整、重大AI新興產業投資發展等因素，並反映推動深度節能的節電效果，預估2025~2034年電力需求年均成長率約為1.7%，與日、韓等產業競爭國家用電趨勢相似。

在電力供給方面，經濟部指出，有關興達電廠9月9日天然氣管線洩漏事故，台電尚在進行安全檢查，因工程進度受到事故影響，預估興達燃氣新2號機延後到2026年5月接受調度。

台電表示，這次供需報告務實評估台電公司台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組進度，也納入國光電力、麥寮汽電等最新民營燃氣發電計畫，預估2025年~2034年燃氣機組淨增加12.2GW，可因應長期用電需求成長，兼顧維持夜間供電穩定。

經濟部表示，有關擴大再生能源設置部分，現依據賴總統二次能源轉型政策方向，持續推動太陽光電、離岸風電、地熱及小水力等各種再生能源，努力達成再生能源占比2026年11月20%、2030年30%目標，同時也務實審酌目前電力系統狀況，在白天太陽光電供電能力充裕、供電壓力移轉至夜尖峰時段的情況下，夜間供電主力將轉為高效率燃氣機組，並透過儲能系統、水力發電等配合調度。

經濟部強調，國際經貿情勢變化迅速，政府須每年滾動檢討，將各項用電需求納入考量，評估產業及民生所需用電，在能源轉型政策及淨零路徑下，積極推動各項電源方案，打造低碳與供電穩定的環境。

