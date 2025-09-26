快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

美降息啟動、川普關稅挑戰 KPMG：併購助企業化危機為轉機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業舉辦2025第3季讀書會。業者提供
美國聯準會自9月啟動降息，美元走勢進入貶值週期；同時，川普政府推動新一輪對等關稅政策，讓全球企業同時面臨匯率波動與貿易環境重塑的挑戰。

KPMG安侯建業26日舉辦2025年第3季讀書會指出，企業唯有把握併購契機，才能在市場動盪與制度轉型中化危機為轉機。

美國經濟放緩與通膨壓力，使市場對美元信心受挫。Fed自9月降息，每次1碼，至2026年預估再降3至4次，美元將持續走弱。台新銀首席外匯策略師陳有忠提醒，企業須審慎管理美元曝險，並可趁美元短線反彈調整部位，轉向非美元資產或黃金避險。

KPMG財務諮詢執行副總經理陳傑曦表示，併購是企業快速分散產能、布局多元市場的最佳方式，趨勢包括深化美國在地製造、善用美墨加協定（USMCA）、轉往低關稅地區與提升美國以外市場比重。他建議，企業應將關稅不確定性納入盡職調查，並在交易條款中設計MAC（重大不利改變）或價金調整，以分攤風險。

KPMG稅務投資部會計師洪銘鴻補充，不同的併購方式涉及稅負差異，須依股權結構選擇合併、股份轉換或業務分割；張智揚則強調，全球關稅與反避稅壓力升高，企業若能透過併購加速規模化，將更具韌性。

除外部環境，企業也面臨財務制度變革。IFRS 18將於2027年上路，取代IAS 1，重構損益表架構，新增「營業淨利」小計，並要求揭露管理階層績效衡量（MPM），如EBITDA等非GAAP指標。KPMG會計師陳政學指出，新制將讓財報更貼近投資人視角，企業應及早調整；柯有聰提醒，MPM揭露除技術外，更是與市場溝通的課題。

KPMG強調，企業若能掌握併購與制度轉型的契機，不僅能因應匯率與關稅壓力，更能提升透明度與市場信任，為未來競爭力奠定基礎。

