2025企業轉型白皮書出爐：台灣企業重技術輕外援 知行落差待突破

台灣產業創生平台今天發布「2025年台灣企業升級轉型調查白皮書」，凸顯企業知道強化「技術硬實力」可提升競爭力，但較少倚賴外援，可能導致決策出現盲點，即便知道國際化的重要性，但存在知行落差。

台灣產業創生平台今天舉行「2025台灣企業升級轉型論壇」，並發布2025年台灣企業升級轉型調查白皮書，結果顯示，產業界普遍認為，地緣政治衝突衍生原物料價格變動或交易衝擊，通膨及貨幣政策調整的交易風險，紅色供應鏈的低價競爭，以及人口老齡化及少子化的勞力短缺，是當前主要營運挑戰。

台灣產業創生平台創辦人黃日燦表示，調查發現，企業傾向優先處理短期威脅生存的挑戰，至於須長期布局的挑戰，未必採取行動，「這也是有些企業跑得不夠快的原因」。

調查顯示，企業提升競爭力，優先關注技術與硬體。超過4成企業關注「技術硬實力」的議題，包括「人工智慧」和「科技產業轉型」；介於25%至40%企業關注「新市場選擇」的議題，包括「能源轉型」、「數據分析」及「新興市場」等。

低於2成的企業關注「利基市場深掘」的議題，包括「新生活型態商機」、「金融科技與數位轉型」及「疫情後的數位商機」等。

黃日燦分析，企業深知要提升競爭力，需要強化自身實力，並傾向靠技術與硬體，提升競爭力，但對於比較抽象的未來商機、布局，企業似乎認為有點打高空，並未深入思考。

黃日燦認為，台灣企業這樣的特性，好處是一步一腳印，相當踏實，但也造成比較不會超前部署，沒辦法「三級跳」。

黃日燦點出，台灣企業較少倚賴外援，高度自信擁有解決問題能力，但實情不是如此，台灣企業單打獨鬥的想法應該調整，建議引進外力，破除決策盲點，透過「打群架」加速公司成長力道。

調查也顯示，企業高度認同借外力來練功，強化經營體質，作法包含加速國際化腳步、引入外力來優化體質和治理，但知行落差頗大，有半數以上選擇維持現狀。

台灣產業創生平台根據此次調查，給予企業建議，點出台灣企業界「有知行落差，知道未必做到」，建議應軟硬體兼顧，加強戰力，擴大商機，且跨國在地經營已是趨勢，組織調整須與國際化同步，還有很重要的是「左右腳並進」，自我成長是右腳，併購是左腳，兩腳並用才能大步向前邁進。

面對國際政經局勢動盪，提升產業實力相當關鍵，國發會主委葉俊顯致詞時表示，政府推出AI新十大建設，影響不會比1970年代的十大建設小，政府會與企業同行，協助將AI導入各行各業，使產業快速升級；發展產業同時，兼顧區域產業均衡發展，打造有韌性的經濟與未來。