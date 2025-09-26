快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

最新電力供需報告出爐 首見經濟大幅成長 用電量竟衰退1.1％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告。圖／本報資料照片
經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告。圖／本報資料照片

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估未來十年電子需求年均成長率約為1.7％，較去年預估的2.8％下降。

經濟部指出，114年AI與新興科技應用需求仍持續強勁，但部分產業受到美國對等關稅影響生產活動趨緩，在此增減相抑下，上半年經濟成長率呈現正成長6.75％，而電力消費則較去年同期呈現負成長1.1％。

能源署長李君禮表示，雖然經濟成長、消費增加，但用電量減少，相較於過去，這是很特殊的現象，也是好現象，各行業成長不同，預估今年全年整體用電將與去年相當。

李君禮說，今年是第一年發生用電沒有跟著GDP（國內生產毛額）成長的狀況，長期經濟會成長，用電需求也會成長，除了用電沒有成長維持一段時間，才會更改模型，以目前的模型預估，會有1.7％成長。

台灣過去5年用電平均年成長率為1.33％，高於日本的0.6％，略低於南韓的1.8％。

美國 經濟部

延伸閱讀

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

德媒：歐盟近期擬對大陸鋼鐵相關產品徵收25%到50%關稅

川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

相關新聞

最新電力供需報告出爐 首見經濟大幅成長 用電量竟衰退1.1％

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動...

巨大機械產品遭美海關扣押 盧秀燕：本地去年勞檢均符合規定

美國海關暨邊境保護局24日以強迫勞動為由，禁止並扣押巨大機械製造的自行車與零組件。台中市長盧秀燕表示，根據勞動局紀錄，該...

巨大產品遭美暫扣！中市府做產業後盾：立即訪視、洽請AIT協助

台灣是自行車王國，以製造「捷安特」聞名的國內自行車製造大廠巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對巨大發布「暫扣令...

AI新時代／邊緣AI包羅萬象改變生活 新創獨角獸將爆發

在日常生活裡，人們常常遇到這樣的情境：一件事情既單調、無聊，卻又非做不可。比如說，你正想睡個午覺，老婆大人卻要求你張開雙眼，緊盯在水池裡玩水的大寶、二寶，避免他們發生危險。假如有一個智慧系統，能夠在旁邊幫你「代班」，不僅能持續監控，還能在出現危險時及時提醒，直接發出警報，你就能放心小睡片刻，這就是邊緣AI（Edge AI） 的應用場景之一。

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。