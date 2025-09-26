最新電力供需報告出爐 首見經濟大幅成長 用電量竟衰退1.1％

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估未來十年電子需求年均成長率約為1.7％，較去年預估的2.8％下降。

經濟部指出，114年AI與新興科技應用需求仍持續強勁，但部分產業受到美國對等關稅影響生產活動趨緩，在此增減相抑下，上半年經濟成長率呈現正成長6.75％，而電力消費則較去年同期呈現負成長1.1％。

能源署長李君禮表示，雖然經濟成長、消費增加，但用電量減少，相較於過去，這是很特殊的現象，也是好現象，各行業成長不同，預估今年全年整體用電將與去年相當。

李君禮說，今年是第一年發生用電沒有跟著GDP（國內生產毛額）成長的狀況，長期經濟會成長，用電需求也會成長，除了用電沒有成長維持一段時間，才會更改模型，以目前的模型預估，會有1.7％成長。

台灣過去5年用電平均年成長率為1.33％，高於日本的0.6％，略低於南韓的1.8％。