巨大機械產品遭美海關扣押 盧秀燕：本地去年勞檢均符合規定

美國海關暨邊境保護局24日以強迫勞動為由，禁止並扣押巨大機械製造的自行車與零組件。台中市長盧秀燕表示，根據勞動局紀錄，該公司勞動條件符合規定，可能是台美2國勞動條件不同，如果是這樣，不只巨大，台灣每個廠商都面臨同樣問題，呼籲中央盡快處理。

盧秀燕今天在市議會施政總報告。國民黨籍議員陳文政表示，由於民進黨政府一連串錯誤決策，導致美國關稅戰以來，台灣產業越來越慘，連自行車龍頭捷安特都淪為貿易戰祭品，會不會哪天台積電都保不住？請市府說明巨大機械商品遭扣押的狀況。

盧秀燕說，昨天已經和巨大機械的高層通過電話表示關心，也請勞工局、經發局到該公司了解；巨大表示美國以「移工被強迫勞動」為由扣押產品，不過台中市勞工局查閱過去1年巨大機械的勞動條件檢查紀錄，均符合規定，目前行政院勞動部也在查。

盧秀燕表示，希望巨大機械事件只是個案，但若非個案，而是因為台美2國勞動條件不同，受影響的就不只是巨大，台灣所有廠家都可能面臨這個問題；歐盟對勞動條件的規範也很嚴格，巨大機械擔心這是連鎖效應，其他廠商也會擔心。

盧秀燕呼籲，這是重大議題，國家要趕快處理，如果台灣的勞動條件規範與他國不同，是否須要調整，或者要和美國與其他國家說清楚。