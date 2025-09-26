達明 IPO 股價翻倍！何世池：拚價值！成有影響力台灣機器人品牌
達明機器人（4585）26日正式掛牌上市，最高來到499.5元，母公司廣明光電（6188）總經理張嘉峰也出席致賀。達明董事長何世池指出，台灣缺乏一個值得信賴、穩健成長，全球有影響力的台灣機器人品牌，達明希望此次機會能發展微笑曲線中價值段最高的「品牌」，並帶動產業價值鏈的建立。
美國232條款調查宣布將機器人產業納入調查範圍，對此何世池表示，在國際競爭中，達明機器人選擇專注於提升產品的附加價值和競爭力，公司的策略是透過 AI 來增加產品價值。從底層平台到 AI 視覺，所有關鍵技術都堅持自行自主研發，目標是打造出一台「真正看得懂、做得學得會」的機器人。
他再三強調「價值」，強調主要是關注跟同業的競爭，他解釋，目前北美沒有在地生產協作機器人品牌，故若美國針對機器人開徵懲罰關稅，同業也受同樣影響，意思是達明沒有特別受到衝擊，而一旦針對台灣製造課徵關稅，轉移生產基地也不難，原因是達明只有台灣工廠，但廣明在泰國跟中國大陸有廠，廣達（2382）全球製造據點更多。
他指出，轉移生產基地難度不高，關鍵是在地零組件供應跟前期法規的瞭解。後者因關係企業海外布局經驗多，可以縮短達明海外製造時間，但零組件部分，他則相對保留，他認為若到美國製造，僅組裝，零組件都靠進口的話，省下的稅金跟投資成本相比，就沒有美國製造必要。他舉，廣明客戶本來也被客戶要求到墨西哥美國設廠，但後來又沒執行。
目前達明已在台灣工廠落實機器人生產機器人的高自動化，他表示，工廠所需場地不大，加上高自動化，現有人力擴增5~6倍產能都不是問題。他也指出，工廠現場需要工程師及 FAE 等人力，有固定人力投資，規模量越大越有經濟效益，換言之，若增為兩工廠勢必相對投入成本提高，意思是不會貿然增加新據點。
政府推動醫療工作場域改善專案，5年補助500億元，醫療機器人因此被點名，對此何世池則態度保守，他表示，手術室器械消毒等專用機器人，達明已經有應用案例，但服務型機器人（如送餐或送藥機器人）的 CP 值並不高，因為它們取代的功能有限。
他指出，護理師的工作通常是多功能的。如果只是減輕推小推車的負荷，價值性不高。真正的體力活（如幫病人翻身）則因為需要高度彈性和複雜動作，目前的機器人難以完善達成，換言之，從價值角度審視，達明暫時沒有將主力放在醫療場域用機器人上。
美國中國目前發展以人形機器人為主，何世池表示，達明不會採取像中國大陸廠商常見的「殺價」競爭方式。何世池指出，雖然最低價錢也是一種策略，但台灣廠商現在正在擺脫過去的低價競爭模式，而大陸廠商則常見「沒有最低，只有更低」的價格戰術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言