巨大產品遭美暫扣！中市府做產業後盾：立即訪視、洽請AIT協助

台灣是自行車王國，以製造「捷安特」聞名的國內自行車製造大廠巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對巨大發布「暫扣令」。台中市經發局長張峯源、勞工局長林淑媛昨第一時間拜會巨大集團董事長劉湧昌，並積極聯絡美國在台協會AIT協助業者溝通說明，以利美方盡早撤銷對巨大產品實施的暫扣令。

經發局長張峯源說，台中在台灣自行車產業中占據舉足輕重的地位，相關零組件的上下游產業鏈都在台中，巨大為自行車產業鍵的龍頭企業，這也是美國今年實施暫扣令的第3起案例。

張峯源指出，對跨國供應鏈企業而言，實施暫扣令恐形成「連帶效應」，波及其在歐盟、日本、大型跨國品牌的合作，如此不僅意味市場封鎖，還會衝擊品牌聲譽與投資人信心。

張峯源說明，中市府與美國在台協會關係友好，已第一時間主動聯絡該協會，協助反映業者心聲及溝通說明美方疑慮事項，盼在符合勞動部規範的基本要求下，協助巨大盡早撤銷暫扣令。

勞工局長林淑媛表示，近1年訪視巨大公司移工住宿地計35次，對於勞動部訂定的生活照顧服務計畫書所涉事項，如飲食、住宿空間、休閒設施及宗教信仰的設置及管理等，訪視結果均合格，符合勞動部規範基本要求。

林淑媛指出，市府秉持保障本國及移工勞動權益的立場，將於今天會同勞動部至巨大公司，針對美方有疑慮的部分了解及訪視，協助釐清相關法律爭議及美方認定標準的落差情形，並配合勞動部向美方溝通如何協助巨大公司解除管制名單，以輔導巨大公司調整並提出改善方案。

另外，法制局則會積極協助了解美方暫扣令的原因及依據，釐清相關法律爭議，並提供協助法律資源等。