快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

巨大產品遭美暫扣！中市府做產業後盾：立即訪視、洽請AIT協助

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（中）、勞工局長林淑媛（左）昨第一時間拜會巨大集團董事長劉湧昌（右）。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）、勞工局長林淑媛（左）昨第一時間拜會巨大集團董事長劉湧昌（右）。圖／台中市政府提供

台灣是自行車王國，以製造「捷安特」聞名的國內自行車製造大廠巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對巨大發布「暫扣令」。台中市經發局長張峯源、勞工局長林淑媛昨第一時間拜會巨大集團董事長劉湧昌，並積極聯絡美國在台協會AIT協助業者溝通說明，以利美方盡早撤銷對巨大產品實施的暫扣令。

經發局長張峯源說，台中在台灣自行車產業中占據舉足輕重的地位，相關零組件的上下游產業鏈都在台中，巨大為自行車產業鍵的龍頭企業，這也是美國今年實施暫扣令的第3起案例。

張峯源指出，對跨國供應鏈企業而言，實施暫扣令恐形成「連帶效應」，波及其在歐盟、日本、大型跨國品牌的合作，如此不僅意味市場封鎖，還會衝擊品牌聲譽與投資人信心。

張峯源說明，中市府與美國在台協會關係友好，已第一時間主動聯絡該協會，協助反映業者心聲及溝通說明美方疑慮事項，盼在符合勞動部規範的基本要求下，協助巨大盡早撤銷暫扣令。

勞工局長林淑媛表示，近1年訪視巨大公司移工住宿地計35次，對於勞動部訂定的生活照顧服務計畫書所涉事項，如飲食、住宿空間、休閒設施及宗教信仰的設置及管理等，訪視結果均合格，符合勞動部規範基本要求。

林淑媛指出，市府秉持保障本國及移工勞動權益的立場，將於今天會同勞動部至巨大公司，針對美方有疑慮的部分了解及訪視，協助釐清相關法律爭議及美方認定標準的落差情形，並配合勞動部向美方溝通如何協助巨大公司解除管制名單，以輔導巨大公司調整並提出改善方案。

另外，法制局則會積極協助了解美方暫扣令的原因及依據，釐清相關法律爭議，並提供協助法律資源等。

巨大 美國在台協會 勞動部 捷安特

延伸閱讀

台中購物節優惠店家衝破2萬家 經發局長透露盧秀燕要他學習這個國家

台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天 議員拍桌互槓、爭論近1小時

天下雜誌「2025年永續幸福城市大調查」 中市「經濟面向」第2名

中市議會初審通過自助洗衣店管理條例 限設1樓

相關新聞

巨大機械產品遭美海關扣押 盧秀燕：本地去年勞檢均符合規定

美國海關暨邊境保護局24日以強迫勞動為由，禁止並扣押巨大機械製造的自行車與零組件。台中市長盧秀燕表示，根據勞動局紀錄，該...

巨大產品遭美暫扣！中市府做產業後盾：立即訪視、洽請AIT協助

台灣是自行車王國，以製造「捷安特」聞名的國內自行車製造大廠巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對巨大發布「暫扣令...

AI新時代／邊緣AI包羅萬象改變生活 新創獨角獸將爆發

在日常生活裡，人們常常遇到這樣的情境：一件事情既單調、無聊，卻又非做不可。比如說，你正想睡個午覺，老婆大人卻要求你張開雙眼，緊盯在水池裡玩水的大寶、二寶，避免他們發生危險。假如有一個智慧系統，能夠在旁邊幫你「代班」，不僅能持續監控，還能在出現危險時及時提醒，直接發出警報，你就能放心小睡片刻，這就是邊緣AI（Edge AI） 的應用場景之一。

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

巨大遭美制裁 經部：協助業者向美溝通

巨大公司遭美國海關以強迫勞動為由發出暫扣令，經濟部長龔明鑫昨（25）日表示，經濟部會協助業者向美方聯繫，讓業者有機會說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。