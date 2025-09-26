薪水追不上物價漲幅 全產總喊話：最低工資調幅至少要3%以上

最低工資審議會今天上午10時登場，全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會等今早會前於勞動部前召開記者會指出，最低工資調漲幅度應合理反映物價上漲與經濟成長成果，讓勞工共享社會發展的果實，明年最低工資調幅至少要3％以上，合計合理調幅更應接近4%。

最低工資審議會今即將登場，全國產業總工會等團體今指出，近年來，最低工資審議會已逐漸建立共識，即消費者物價指數（CPI）必須足額反映、經濟成長率（GDP）應勞資共享。根據主計總處公布，明年CPI約為1.76%，GDP預估約為4.45%，因此合理調幅應接近4％。

有學者推估，若依4%的幅度調整，月薪需增加1144元達到2萬9734元，時薪198元才符台邊際勞工基本生活所需。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，部分雇主團體以美國關稅為由，主張應縮小調幅，然而關稅與當年的COVID-19疫情一樣，僅屬「變數」，但影響範圍並非全體產業，而是僅限於輸美的製造業。與疫情影響全體國人相比，關稅的衝擊程度有限，若要主張不調漲或少調漲，請雇主團體提出具體數據證明衝擊範圍與程度，而非僅憑空提出訴求。

本月初，經濟部長龔明鑫當時指出，只看總體經濟，今年台灣表現確實相當不錯，但實際狀況卻是高科技產業非常好，但中小企業、傳統產業卻受很大影響，過去的公式至少在今年不是那樣適當，此說法也為本次最低工資調幅增添少許不確定性。

戴國榮反駁表示，最低工資本來就沒有固定公式，審議會的精神在於勞資各自提出論述，透過合理權重調整才能得出平衡結果，政府應堅守過去幾年的審議共識，不應因暫時性關稅因素而倒退，否則將陷入「漫天喊價、各自表述」的困境 ，讓審議會失去公信力。

戴國榮說，今年軍公教薪資平均調幅達3%，最低工資至少也應調漲3％以上，若要落實蔡英文總統「基本工資3萬元」的目標，調幅更需達到4.93％以上，任何藉口壓低調幅的作法，都是對勞工生活權益的忽視與剝奪。

全國金融業工會聯合會理事長鍾馥吉表示，台灣近年經濟表現優於韓國，去年成長率達4.84%，今年仍預估4.45%，而韓國僅0.9%。這正是工會要求調漲基本工資的依據。他指出，去年消費者物價上漲2.18%，已超過警戒線，與勞工生活最相關的食物類漲幅更達3.69%、醫療保健3.05%，讓基層勞工生活困難。

針對外界質疑「加薪推升物價」，鍾馥吉強調，工資與物價調整本有必然性，不能因物價波動就反對調薪。他也提到，10月起電價調整將影響1400萬戶家庭，社會應共同承擔。他舉例，無論外籍勞工或高薪主管，到超商買茶葉蛋都是十元，顯示大家在同一片土地上應共享經濟成果。