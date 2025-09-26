最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

最低工資審議會今天上午10時登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。勞資雙方對於薪資調漲態度依舊不同。勞方委員認為，薪水必須追上物價漲幅、經濟成長勞資共享，且不懼關稅衝擊，調幅應該要到4%。資方委員則認為調漲4%並不合理。

從前總統蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則有機會迎來最低工資連10漲。

全國產業總工會、台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會等今天上午9時30分於勞動部前召開記者會，勞方委員代表也會併同出席。

勞方提出的訴求包含，近年來受到國際政經動盪影響，民生經濟壓力持續升高。自Covid-19疫情延燒以來，加上2022年起俄烏戰爭所引發的能源與原物料價格波動，全球通膨壓力仍未完全緩解。台灣自2022年以來CPI年增率長期維持在2%以上，尤其2024年起房租指數創下歷史新高，民眾普遍感受到生活成本節節上升，實質購買力不斷被侵蝕。

勞方表示，盡管主計總處預估2025年全年經濟成長率可達4%以上，但經濟成果並未有效回饋至基層勞工，若薪資調整幅度持續落後通膨，恐將造成實質薪資負成長的惡性循環，擴大貧富差距，進一步衝擊社會穩定，因此主張，自2026年1月1日起調整最低工資，月薪由現行2萬8590元調升至2萬9734元，調幅約4%，時薪由190元調升至198元。

不過回顧本月初，經濟部長龔明鑫當時指出，只看總體經濟，今年台灣表現確實相當不錯，但實際狀況卻是高科技產業非常好，但中小企業、傳統產業卻受很大影響，過去的公式至少在今年不是那樣適當，此說法也為本次最低工資調幅增添少許不確定性。

有資方委員認為，美國對等關稅還在談判中，但無薪假人數一直攀升，調漲最低工資會讓企業承受很大的壓力，尤其調漲的最低工資也無助失業勞工。勞方對調薪自然有其主張，但資方營運需要考量很多面向，具體調幅多少應該大家在審議會中討論，也直言最低工資調漲4%「並不合理」。