快訊

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

綠委群組「殺傷力消息」 李艷秋曝截圖外流原因、解讀4大訊息

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
最低工資審議會今天上午10時登場。圖／聯合報系資料照片
最低工資審議會今天上午10時登場。圖／聯合報系資料照片

最低工資審議會今天上午10時登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。勞資雙方對於薪資調漲態度依舊不同。勞方委員認為，薪水必須追上物價漲幅、經濟成長勞資共享，且不懼關稅衝擊，調幅應該要到4%。資方委員則認為調漲4%並不合理。

從前總統蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則有機會迎來最低工資連10漲。

全國產業總工會、台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會等今天上午9時30分於勞動部前召開記者會，勞方委員代表也會併同出席。

勞方提出的訴求包含，近年來受到國際政經動盪影響，民生經濟壓力持續升高。自Covid-19疫情延燒以來，加上2022年起俄烏戰爭所引發的能源與原物料價格波動，全球通膨壓力仍未完全緩解。台灣自2022年以來CPI年增率長期維持在2%以上，尤其2024年起房租指數創下歷史新高，民眾普遍感受到生活成本節節上升，實質購買力不斷被侵蝕。

勞方表示，盡管主計總處預估2025年全年經濟成長率可達4%以上，但經濟成果並未有效回饋至基層勞工，若薪資調整幅度持續落後通膨，恐將造成實質薪資負成長的惡性循環，擴大貧富差距，進一步衝擊社會穩定，因此主張，自2026年1月1日起調整最低工資，月薪由現行2萬8590元調升至2萬9734元，調幅約4%，時薪由190元調升至198元。

不過回顧本月初，經濟部長龔明鑫當時指出，只看總體經濟，今年台灣表現確實相當不錯，但實際狀況卻是高科技產業非常好，但中小企業、傳統產業卻受很大影響，過去的公式至少在今年不是那樣適當，此說法也為本次最低工資調幅增添少許不確定性。

有資方委員認為，美國對等關稅還在談判中，但無薪假人數一直攀升，調漲最低工資會讓企業承受很大的壓力，尤其調漲的最低工資也無助失業勞工。勞方對調薪自然有其主張，但資方營運需要考量很多面向，具體調幅多少應該大家在審議會中討論，也直言最低工資調漲4%「並不合理」。

最低工資 經濟部長 調漲

延伸閱讀

教師節出勤 注意加班費計算

教師節連假將至 新北勞工局籲雇主應依法給假給薪

最低工資調高…9成5勞方憂心帶動物價漲 31%資方降低徵才意願

全真瑜伽突關6分店 北市勞動局7月勞檢已罰2萬

相關新聞

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

最低工資審議會今天上午10時登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。勞資雙方對於薪資調漲態度依舊不同。勞方...

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

受困關稅海嘯第一排 工具機淘汰賽殘酷開打

美國對等關稅與新台幣匯率升值，讓台灣產業面臨有史以來最嚴峻衝擊，其中機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，目前再傳出美國將...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。