行政院前院長陳冲：納稅人權值得關心　行政機關應說明處分理由

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
理律60周年研討會，開場總主題論壇：「永續發展—從法制到法治 以臻良制」，與談人：行政院前院長陳冲。記者胡經周／攝影
理律60周年研討會，開場總主題論壇：「永續發展—從法制到法治 以臻良制」，與談人：行政院前院長陳冲。記者胡經周／攝影

行政院前院長陳冲25日在理律六十周年研討會總論壇圓桌會議，非常認同「維護人權」是法制最重要的基礎，並以「維護人權砥柱」是對理律事務所及所有法律人的期許，也期許理律可從事公益，從「納稅者權益保護法」開始，檢視各種稅法。

陳沖表示，理律法律事務所資深合夥人陳長文在「從人治，到法制，入法治，以臻良制」報告中，很清楚講出「維護人權」是法制最重要的基礎，我非常同意此觀點。陳沖表示，法治社會進步中仍有些缺失，納稅人權更值得關心，幾乎沒有人不是納稅人。

陳沖提出2016年年12月9日通過的「納稅者權益保護法」，把納稅者權益保護入法，當時他已退出公職，該次修法並非行政機關提出，而是稅法專家擬定「納稅者權益保護法」送給兩批立委提案，當時意外的通過了，學者「欣喜若狂」但三讀通過的文字，和學者字斟句酌的文字不太一樣。

陳沖說，立法院通過納稅者權益保護法第十一條條文卻加了幾個字「除符合行政程序法第九十七條所定各款情形之一者，得不記明理由外」條文通過的結果，等同於納稅的行政處分都不用說明理由，不寫理由完全合法。

陳沖提出當年11月28日立法院公報第一〇五卷第一〇一期委員會紀錄，指委員一時不察，寫文字的學者當天也不在場， 加上行政機關耍了點心機，「這是立法上的一個誤會」，他相信當時應該沒有委員查過行政程序法該條是寫什麼。

行政程序法第九七條第三項規定「大量作成之同種類行政處分或以自動機器作成之行政處分依其狀況無須說明理由者」。陳沖指出，這其實是很舊的觀念，現在幾乎哪一個行政處分不用自動機器做出來？課稅幾乎都是大量做成的，汽車燃料稅大概可不用說明理由，但房屋稅怎麼課？這是行政機關至少要告訴大家課這麼多稅的理由。

陳沖還提及，現今是連動物都有保護法的社會，期許理律六十再檢視法制良制，從「納稅者權益保護法」開始，檢視各種稅法，納稅人其實不要特權，但需基本人權，依法納稅不要被欺凌，可以做出一個真正實用的保護法。

人權 立法院 日立

延伸閱讀

會議音檔流出！劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部：遭斷章取義

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

北市爆食安問題！吃便當發燒、腹瀉、噁心 補習班逾30學生送醫

相關新聞

環境部培育綠領人才 卓榮泰：全力落實2050淨零排放

行政院長卓榮泰25日出席「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證明頒發典禮時表示，為實現「2050淨零排放」，行政院始終秉持...

行政院前院長陳冲：納稅人權值得關心　行政機關應說明處分理由

行政院前院長陳冲25日在理律六十周年研討會總論壇圓桌會議，非常認同「維護人權」是法制最重要的基礎，並以「維護人權砥柱」是...

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

美對巨大下禁令風波 學者：傳產、科技業小心

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押巨大公司在台製造的自行車及零組件。紐約時報將此舉指向涉及台美...

竹科管理局核准華星光等六家公司進駐竹科投資案 總額30.75億元

國科會今日召開科學園區審議會，會中通過華星光、光陽光電、寶山水務、暉福生醫、美商優聯智科技、沐一等六家公司進駐竹科或新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。