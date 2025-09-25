美對巨大下禁令風波 學者：傳產、科技業小心

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押巨大公司在台製造的自行車及零組件。紐約時報將此舉指向涉及台美關稅談判及二三二條款，但學者認為，這是國際間常見的「藍色保護主義」，反映美國關切台灣勞動環境不佳問題，對台灣企業是很大的警訊，與關稅議題無關。如果還有企業上榜，代表台灣企業存在的超時工作、移工管理不佳被美國盯上，無論科技業、傳產業，都要非常小心。

亞太商工總會執行長、東海大學兼任教授邱達生表示，國際間常見藍色及綠色保護主義，藍色保護主義以勞動條件不佳為由，綠色保護主義就是以環保規範為由。台灣過去以代工為主，例如紡織廠幫ＮＩＫＥ代工，ＮＩＫＥ會派人檢視代工的紡織廠工作及住宿環境、環保標準，最著名的是中國大陸新疆棉花被禁止進口，另外馬來西亞的手套工廠、泰國漁業等，都曾遇過美國的暫扣令。

邱達生說，符合勞工及環保法規是基本要求，但如果做過頭，就會變成保護主義。例如若符合當地國環保法令，但美國卻要求符合美國環保法規，就可能是刁難，或是認定對方藉壓榨勞工取得低價成本競爭優勢進行制裁。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣不只移工可能被剝削，本國勞工也常得超時加班，科技業更被笑稱是「賣肝」換財富自由，如果美國真要追究，不只傳產業要小心，科技業也跑不掉。