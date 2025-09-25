捷安特自行車和零組件被美扣 中市府助洽AIT溝通

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。對此，台中市政府經濟發展局長張峯源和勞工局長林淑媛今赴巨大了解情況，並積極聯絡美國在台協會(AIT)協助溝通說明，以利美方盡早撤銷對巨大產品實施的暫扣令。

張峯源和林淑媛與巨大集團董事長劉湧昌碰面，說明市府會做巨大後盾。張峯源說，台中在台灣自行車產業中占舉足輕重地位，相關零組件的上下游產業鏈都在台中，自行車業更因關稅問題造成重創。巨大身為健康運動產業中品牌價值最高的企業，也是美國今年實施暫扣令的第3起案例，對跨國供應鏈企業而言，實施暫扣令恐形成「連帶效應」，波及其在歐盟、日本、大型跨國品牌的合作，不僅意味市場封鎖，還會衝擊品牌聲譽與投資人信心。

中市府與美國在台協會關係友好，已第一時間主動聯絡該協會，協助反映業者心聲及溝通說明美方疑慮事項，盼在符合勞動部規範的基本要求下，協助巨大盡早撤銷暫扣令。

林淑媛說，近1年來訪視巨大公司移工住宿地計35次，對於勞動部訂定之生活照顧服務計畫書所涉事項如飲食、住宿空間、休閒設施及宗教信仰的設置及管理等面向加以了解，結果均符合勞動部規範基本要求。

她說，市府秉持保障本國及移工勞動權益的立場，明天將會同勞動部至巨大公司，針對美方有疑慮的部分進行了解及訪視，協助釐清相關法律爭議及美方認定標準的落差，並配合勞動部向美方溝通如何協助巨大公司解除管制名單，以輔導巨大公司調整並提出改善方案。