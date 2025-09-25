美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

這次調查較受關注的是機器人、工業機械，產業界人士說，目前台廠機器人產業和美國直接相關的，應該是特斯拉人形機器人供應鏈，包括盟立、亞光、和大等，以及佳能、能率這些剛和美國機器人新創公司合作、正要施展拳腳的廠商，美國政府此舉恐怕打壓ＡＩ發展，牽動機器人產業未來發展。

商務部在九月二日依據一九六二年「貿易擴張法」第二三二條，對上述進口產品展開調查，而且先前未公開揭露消息。這項調查可能成為對大範圍醫療及工業產品課徵更高關稅的依據，涵蓋的進口品項包括口罩、針筒、輸液幫浦，機器人與工業機械，後者包括可程式化電腦控制的機械系統、工業沖壓機與沖床等。

這項調查要求企業提供機器人與工業機械未來需求的預測，並說明「美國國內生產的機器人、工業機械及其零組件，是否能滿足本土需求」，以及外國供應鏈在滿足美國需求中扮演的角色。

可能加徵關稅的範圍也涵蓋外科口罩、Ｎ９５口罩、手套、手術衣，以及其他醫療與外科器材與耗材，包括點滴袋、紗布、繃帶、縫合線、輪椅、拐杖與病床。

美國商務部希望企業提出個人防護用具、醫療用具和器材需求的預測，並評估美國國內生產能否滿足需求，以及外國供應鏈，尤其是中國大陸等主要出口國，在滿足美國醫療需求中的角色，同時也調查「外國政府補貼與掠奪性貿易行為的影響」。

調查範圍還包括心律調節器、胰島素幫浦、冠狀動脈支架、人工心臟瓣膜、助聽器、義肢、血糖監測器、矯形器材、電腦斷層掃描儀（ＣＴ）與磁振造影（ＭＲＩ）機。

依據二三二條款進行的另一項調查則涵蓋處方藥等藥品以及無人機。

在機器人領域，調查涵蓋金屬切割、焊接與手工處理用的機床，高壓滅菌器與工業烤爐，同時包含雷射與水刀切割工具與設備。

在此之前，美國商務部已經針對風力發電機、飛機、半導體、重型卡車、多晶矽、銅、木材與關鍵礦物等進口貨品對國安的影響，展開多項調查。