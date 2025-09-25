巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，經濟部長龔明鑫昨天表示，後續將與勞動部合作，普遍性檢視所有產業情況，保障員工安全。

巨大公司發言人李書耕昨說，ＣＢＰ從未到巨大工廠了解，也未訪談、調查員工等作業，巨大接收到暫扣令（ＷＲＯ）時大感錯愕。但ＣＢＰ有權因各種資訊來源，包括網路等未經證實的說法發布暫扣令，巨大只能面對並因應。巨大已尋求美國的法律資源組成小組緊急應對，並透過經濟部與勞動部的支援，積極蒐集相關證據向美方申訴，希望能盡快解決問題。

巨大表示，公司已於今年一月起全面推動零招聘費政策，所有新聘外籍員工的招聘、仲介與政府費用，均由公司全額承擔；並於去年底優化員工宿舍條件，提供更安全且舒適的生活環境。

巨大指出，短期內美國市場的部分出貨可能面臨延遲、查扣或退運，但公司已啟動應變機制，致力降低影響。巨大在全球有九個工廠，台灣廠生產高階產品，未來高階產品供應恐受影響，主力供應美國市場的是越南廠，主要生產中低階自行車，供應將不受影響。

巨大預估此事影響巨大集團合併營收占比百分之四至五，受消息面衝擊，巨大股價昨早盤重挫百分之八點九五，最低來到九十一點五元，創二○一○年第二季以來新低，隨後跌勢收斂，終場下跌○點六元、收九十九點九元。

對於這起事件，台灣勞工陣線指出，國內勞工、人權與環境團體近年持續推動相關立法，並組成「台灣跨國企業監察」，要求政府積極落實二○二○年公布的「企業與人權國家行動計畫（ＮＡＰ）」，令人遺憾的是，原定於去年要更新的ＮＡＰ至今毫無進展，更遑論供應鏈管理與盡職調查立法。這種消極態度不僅落後於國際潮流，也使台灣錯失改善企業人權的契機。此外，也呼籲勞動部必須對於國際社會高度關注所謂「公平招募」政策，應有更大突破。

勞動部表示，會秉持保障勞工權益的立場，盡快協同地方政府入廠實地了解，以釐清美方指涉的議題；也會和經濟部合作，協助巨大公司提出改善方案與實質提升勞動權益，及早解決被指涉強迫勞動問題，保障相關勞工應有權益。