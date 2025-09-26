美國對全球各國加徵關稅 童子賢：美國製造成本拉高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

美國商務部對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具進口展開新的國安調查，和碩（4938）董事長童子賢昨（25）日分析，川普政府鼓勵製造商回流美國，若當地找不到太多勞動力，會相當仰賴自動化機械，如今自動化面臨又要課稅狀況，將拉高美國本土製造商成本。

童子賢昨日以台灣玉山科技協會理事長身分出席《2025國鼎人才論壇》後受訪，談到美國展開新一波調查時分析，這部分恐對日本、中國大陸有影響，主因陸廠最近十年崛起，高階自動化機械手臂主要以日本或德國廠商為主。

童子賢指出，美國對全球各國加徵關稅，雖然有一、兩個美商做這種產品，但不是主流，若真的把關稅拉高，其實是相對把自家製造商成本拉高。

童子賢分析，川普政府一方面鼓勵製造商回流美國，但在美國若找不到太多勞動力，會仰賴自動化機械，但自動化又面臨被課稅，導致工廠運作成本拉高。

童子賢指出：「他們（美國）策略很多充滿矛盾，但也不用太擔心，因為川普很常到最後關頭政策又轉彎。」

此外，針對川普政府近期宣布提高H-1B簽證至10萬美元，童子賢指出，美國政策有很多矛盾地方。比如美國製造業要快速復甦，恐怕需要策略性引進包含白領及藍領外勞。

但矛盾的是，川普要討好某些選民，所以他同時採取劇烈的排擠移民及外來白領工作者策略，但這樣做法不利美國製造業復興。

美國商務部 童子賢 川普

相關新聞

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

受困關稅海嘯第一排 工具機淘汰賽殘酷開打

美國對等關稅與新台幣匯率升值，讓台灣產業面臨有史以來最嚴峻衝擊，其中機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，目前再傳出美國將...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

巨大遭美制裁 經部：協助業者向美溝通

巨大公司遭美國海關以強迫勞動為由發出暫扣令，經濟部長龔明鑫昨（25）日表示，經濟部會協助業者向美方聯繫，讓業者有機會說明...

