美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安調查。一旦認定影響美國國安，下一步恐加徵關稅，當紅的機器人赫然入列，法人憂盟立（2464）、和大、亞光等承壓。

商務部是依據「232條款」，也就是1962年《貿易擴張法》第232條，對上述進口品項展開調查，而且先前未公開揭露消息。這項調查可能成為對大範圍醫療及工業產品課徵更高關稅的依據。

美國最新一波232調查

這項調查要求企業提供機器人與工業機械未來需求的預測，並說明「美國國內生產的機器人、工業機械及其零組件，是否能滿足本土需求」，以及外國供應鏈在滿足美國需求中扮演的角色。

當紅的機器人赫然入列，台廠中，盟立、和大、亞光、能率集團等均主攻美系機器人客戶，但主要生產據點都不在美國，進入美國232調查的雷達警戒區，面臨銷美增課關稅壓力。

目前台廠中，與美系機器人廠往來頻繁的屬特斯拉的人形機器人Optimus供應鏈，包括盟立、和大、亞光等都是要角，盟立還開發出機器人減重材料「PEEK」，並攜手和大成立盟英公司，專注於諧波減速機及機器人關節套件，亞光則是特斯拉鏡頭供應商。

對於美國展開232調查，盟立指出，如果機器人產品也納入美國課徵進口關稅項目，供應鏈將會考量輸美產品的最適合生產地。亞光方面，其人形機器人應用除了中國大陸客戶外，也有歐美等客戶。

能率集團與旗下佳能和美國機器人公司合作緊密，對於機器人面臨美方232調查，佳能表示，目前承接機器人相關訂單以AI視覺、感測器等零組件為主，並未涉及整機組裝，未受影響。

另一方面，移動機器人、無人搬運車也是廣義的機器人，業界憂心恐也在調查範圍內，研華、友通、凌華等大廠同步警戒。