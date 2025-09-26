美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

經濟日報／ 本報綜合報導
美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安調查。圖／AI生成
美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安調查。圖／AI生成

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安調查。一旦認定影響美國國安，下一步恐加徵關稅，當紅的機器人赫然入列，法人憂盟立（2464）、和大、亞光等承壓。

商務部是依據「232條款」，也就是1962年《貿易擴張法》第232條，對上述進口品項展開調查，而且先前未公開揭露消息。這項調查可能成為對大範圍醫療及工業產品課徵更高關稅的依據。

美國最新一波232調查
美國最新一波232調查

這項調查要求企業提供機器人與工業機械未來需求的預測，並說明「美國國內生產的機器人、工業機械及其零組件，是否能滿足本土需求」，以及外國供應鏈在滿足美國需求中扮演的角色。

當紅的機器人赫然入列，台廠中，盟立、和大、亞光、能率集團等均主攻美系機器人客戶，但主要生產據點都不在美國，進入美國232調查的雷達警戒區，面臨銷美增課關稅壓力。

目前台廠中，與美系機器人廠往來頻繁的屬特斯拉的人形機器人Optimus供應鏈，包括盟立、和大、亞光等都是要角，盟立還開發出機器人減重材料「PEEK」，並攜手和大成立盟英公司，專注於諧波減速機及機器人關節套件，亞光則是特斯拉鏡頭供應商。

對於美國展開232調查，盟立指出，如果機器人產品也納入美國課徵進口關稅項目，供應鏈將會考量輸美產品的最適合生產地。亞光方面，其人形機器人應用除了中國大陸客戶外，也有歐美等客戶。

能率集團與旗下佳能和美國機器人公司合作緊密，對於機器人面臨美方232調查，佳能表示，目前承接機器人相關訂單以AI視覺、感測器等零組件為主，並未涉及整機組裝，未受影響。

另一方面，移動機器人、無人搬運車也是廣義的機器人，業界憂心恐也在調查範圍內，研華、友通、凌華等大廠同步警戒。

機器人 美國商務部 盟立

延伸閱讀

從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤由納稅人埋單

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

雨天國1驚魂　特斯拉駕駛護欄自撞後站路肩等援遭2車撞擊骨折

相關新聞

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

受困關稅海嘯第一排 工具機淘汰賽殘酷開打

美國對等關稅與新台幣匯率升值，讓台灣產業面臨有史以來最嚴峻衝擊，其中機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，目前再傳出美國將...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

巨大遭美制裁 經部：協助業者向美溝通

巨大公司遭美國海關以強迫勞動為由發出暫扣令，經濟部長龔明鑫昨（25）日表示，經濟部會協助業者向美方聯繫，讓業者有機會說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。