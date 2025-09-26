美「232條款」國安調查 我經貿辦持續關注消息

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智／台北報導

美國商務部宣布新一波「232條款國安調查，機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材等項目入列。行政院經貿談判辦公室昨（25）日回應，有注意到美方這項消息，但因美方尚未提供產品號列，現在無法進一步了解確切情況，經貿辦會持續關注相關消息。

經濟部昨日也表示，將與相關業界保持密切聯繫，並密切注意未來動向，以研擬因應作為、維護產業利益。

美國232條款措施是依據美國1962年貿易擴張法第232條規定，調查與認定特定產品進口是否影響美國國家安全。

相關新聞

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

受困關稅海嘯第一排 工具機淘汰賽殘酷開打

美國對等關稅與新台幣匯率升值，讓台灣產業面臨有史以來最嚴峻衝擊，其中機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，目前再傳出美國將...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

巨大遭美制裁 經部：協助業者向美溝通

巨大公司遭美國海關以強迫勞動為由發出暫扣令，經濟部長龔明鑫昨（25）日表示，經濟部會協助業者向美方聯繫，讓業者有機會說明...

