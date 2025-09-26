美「232條款」國安調查 我經貿辦持續關注消息
美國商務部宣布新一波「232條款」國安調查，機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材等項目入列。行政院經貿談判辦公室昨（25）日回應，有注意到美方這項消息，但因美方尚未提供產品號列，現在無法進一步了解確切情況，經貿辦會持續關注相關消息。
經濟部昨日也表示，將與相關業界保持密切聯繫，並密切注意未來動向，以研擬因應作為、維護產業利益。
美國232條款措施是依據美國1962年貿易擴張法第232條規定，調查與認定特定產品進口是否影響美國國家安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言