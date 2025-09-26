受困關稅海嘯第一排 工具機淘汰賽殘酷開打

美國對等關稅與新台幣匯率升值，讓台灣產業面臨有史以來最嚴峻衝擊，其中機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，目前再傳出美國將對機器人等依據「232條款」展開調查。業者坦言，這讓業界雪上加霜，要積極備戰。

業界不諱言，一場殘酷「淘汰賽」已然展開，未來除了大者恆大，業者也必須找到對的方向、轉型升級，做出差異化、高值化，才得以永續生存。台灣機械公會昨（25）日指出，美國對等關稅影響全球景氣，在這波浪潮中，疊加新台幣匯率升值，不少廠商實施做四休三等彈性運作方式，主要考量訂單暫時減少，調整營運策略推動階段性休假。

工具機業面對美國關稅新政的因應

台灣機械公會理事長莊大立先前即表示，工具機廠做四休三情形愈來愈多，若情況無法改善，下一波勢必得精簡人力。

面對經營困境，莊大立指出，業者紛紛採行五大措施，包括逐步實施做四休三、暫停產學合作、限縮外籍移工引進、暫緩招募新血，最後不得已就要人力精簡。

業界預言，此波不景氣可能會讓許多小廠淘汰，台灣工具機有1萬多家大小廠商，過去不少廠商產品同質性太高，根本不具競爭力；另外就是創一代年紀大了，二代不願接班決定結束營運。

以往台灣工具機產業標榜「高性價比」優勢不再，未來必須做出差異化、有特色的產品，以目前正夯的半導體、機器人，原本都是可以「靠攏」發展的對象。

詎料美國商務部24日宣布已在9月2日針對機器人、醫療器材、工業機械等產業進口項目展開新的國安232調查，此舉被認為是為徵收新關稅鋪路，恐讓工具產業進一步受創。

業者認為，美國232條款頻繁使用，原因在於全球供應鏈日益複雜與依賴，敏感關鍵產業如鋼鐵、鋁材及半導體等受到外部競爭和進口過剩衝擊，認為透過國家安全為由的貿易壁壘可以保護本土產業，減少戰略物資在緊急狀況下的依賴風險。