巨大遭美制裁 經部：協助業者向美溝通

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌／台北報導

巨大（9921）公司遭美國海關以強迫勞動為由發出暫扣令，經濟部長龔明鑫昨（25）日表示，經濟部會協助業者向美方聯繫，讓業者有機會說明，此外也會與勞動部跨部會合作加強勞權檢驗機制，普遍性檢視所有產業情況。

經濟部指出，美國海關暨邊境保護局（CBP）公布資訊顯示，CBP合理懷疑巨大公司在台製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，因此對相關產品出口美國發布暫扣令，並立即生效。

經濟部強調，巨大是國際知名自行車製造商，協助該公司維護國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助巨大儘速解決可能涉及的強迫勞動議題，儘早撤銷暫扣令。

目前CBP已針對中國大陸、日本、南韓等53家廠商因涉及強迫勞動發布暫扣令，相關產品無法進入美國。

勞動部昨日表示，會秉持保障勞工權益立場，儘快協同地方政府入廠實地了解，釐清美方指涉議題，也會和經濟部合作，積極協助巨大提出改善方案與實質提升勞動權益，及早解決被指涉的強迫勞動問題，保障勞工權益。

