巨大輸美卡關／最糟結果…貨品全沒收

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌捷安特製造廠巨大（9921）在台灣製造的自行車及零組件，一旦涉案貨物被海關扣押，進口商可以選擇銷毀貨物、將其退回原生產地，或試圖證明批貨物合法。

若巨大無法舉證，CBP恐將「認定」調查事實，進一步查扣並沒收貨物，但這種情況在CBP的執法中並不常見。

此舉正值美台關係緊張時刻，兩國正在談判貿易協議，川普政府考慮加徵半導體關稅，且正研擬修改其他科技政策，可能對台灣造成經濟衝擊。

美國海關官員24日表示，此舉是基於對巨大的調查，調查發現存在惡劣工作與生活環境、債務勞役、扣發工資、過度加班等強迫勞動跡象。美政府表示，這些因素使該公司能以低於美國自行車生產商價格出售產品，從而獲取「數百萬美元不當利益」。CBP局長史考特（Rodney S. Scott）聲明表示：「CBP在打擊強迫勞動、損害守法美國企業的公司方面，擁有經得起檢驗的紀錄。」

巨大已在台灣時間25日凌晨證實消息，並表示會向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。聲明指出，從中國大陸或越南輸美產品不受該命令影響。

根據產業新聞Bicycle Retailer報導，如果巨大無法提出證據證明產品並非以強迫勞動製成，或CBP取得進一步強迫勞動證據，當局可以將暫扣令（WRO）升級為「認定」，這將使CBP得以查扣並沒收貨物。報導稱，「認定」相對罕見：CBP在2024年僅作出一次認定，涉及自多明尼加共和國進口的金屬擠壓製品。