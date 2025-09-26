巨大輸美卡關／最糟結果…貨品全沒收

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌捷安特製造廠巨大（9921）在台灣製造的自行車及零組件，一旦涉案貨物被海關扣押，進口商可以選擇銷毀貨物、將其退回原生產地，或試圖證明批貨物合法。

若巨大無法舉證，CBP恐將「認定」調查事實，進一步查扣並沒收貨物，但這種情況在CBP的執法中並不常見。

此舉正值美台關係緊張時刻，兩國正在談判貿易協議，川普政府考慮加徵半導體關稅，且正研擬修改其他科技政策，可能對台灣造成經濟衝擊。

美國海關官員24日表示，此舉是基於對巨大的調查，調查發現存在惡劣工作與生活環境、債務勞役、扣發工資、過度加班等強迫勞動跡象。美政府表示，這些因素使該公司能以低於美國自行車生產商價格出售產品，從而獲取「數百萬美元不當利益」。CBP局長史考特（Rodney S. Scott）聲明表示：「CBP在打擊強迫勞動、損害守法美國企業的公司方面，擁有經得起檢驗的紀錄。」

巨大已在台灣時間25日凌晨證實消息，並表示會向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。聲明指出，從中國大陸或越南輸美產品不受該命令影響。

根據產業新聞Bicycle Retailer報導，如果巨大無法提出證據證明產品並非以強迫勞動製成，或CBP取得進一步強迫勞動證據，當局可以將暫扣令（WRO）升級為「認定」，這將使CBP得以查扣並沒收貨物。報導稱，「認定」相對罕見：CBP在2024年僅作出一次認定，涉及自多明尼加共和國進口的金屬擠壓製品。

美國 巨大

延伸閱讀

採購波音和美國大豆？陸商務部：最大障礙在美單邊限制措施

美國H1B簽證漲至10萬美元 童子賢：不利美國製造業復興

巨大（9921）短期品牌與營收壓力恐「慘上加慘」！專家：CBP今年第三度出手

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

相關新聞

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日...

美祭「232條款」調查 機器人鏈有壓

美國商務部24日宣布新一波「232條款」調查，將針對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具的進口展開新的國安...

受困關稅海嘯第一排 工具機淘汰賽殘酷開打

美國對等關稅與新台幣匯率升值，讓台灣產業面臨有史以來最嚴峻衝擊，其中機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，目前再傳出美國將...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

巨大遭美制裁 經部：協助業者向美溝通

巨大公司遭美國海關以強迫勞動為由發出暫扣令，經濟部長龔明鑫昨（25）日表示，經濟部會協助業者向美方聯繫，讓業者有機會說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。