巨大輸美卡關／這波突襲…衝擊5%營收

美國海關暨邊境保護局（CBP）美東時間年9月24日，針對巨大（9921）集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件；預估影響巨大集團合併營收4-5%。 巨大公司強調，將向美國官方提出申訴並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。

巨大為台灣自行車龍頭廠，與供應鏈關係極為密切，以巨大的營業規模，對台灣供應鏈一定會造成相當影響，至於影響程度，需視巨大此次事件發展而定。

巨大發言人李書耕昨（25）日表示，在24日之前巨大完全沒有接收到相關資訊，CBP從未到巨大工廠了解，也未訪談員工、調查等作業，巨大接到暫扣令時相當錯愕。不過CBP有權因為各種資訊來源，包括網路等未經證實說法發布暫扣令，巨大只能面對並因應。

巨大為爭取撤銷暫扣令已啟動應變方案，積極釐清事實，已建立內部監督機制與第三方稽核，持續落實盡職調查，確保所有作業流程符合國際人權與勞動標準，也尋求經濟部與勞動部支援，將聯繫CBP提出申訴，積極爭取撤銷暫扣令並說明巨大已採取的適當措施。

至於造成美國市場的影響，巨大指出，本次WRO僅限台灣製造並輸往美國的產品，其他市場供應與銷售不受影響。短期美國市場部分出貨可能延遲、查扣或退運，但公司已啟動應變機制，並將與CBP及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

巨大全球有九個工廠，美國針對台灣廠發布暫扣令，但巨大在美國市場運作正常，美國通路庫存充足，台灣廠主要生產高階產品，未來對高階產品供應恐造成影響，主力供應美國市場的是越南廠，越南廠生產中低階自行車，這部分不受影響。