巨大遭美制裁…移工成箭靶 相關產品被扣

美國海關與邊境保護局（CBP）指控巨大（9921）公司強迫勞動，對相關產品出口美國發出暫扣令。台大國發所兼任副教授辛炳隆昨（25）日表示，從目前美方釋出訊息，很可能是指向移工公平招募議題。美國將此議題與貿易掛鉤，台灣所有出口企業都要面對移工公平招募趨勢，不可輕忽，否則將遭制裁。

根據外電報導，CBP在調查巨大公司時，確認五項聯合國國際勞工組織（ILO）所列的強迫勞動指標：濫用弱勢地位、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留薪資及過度加班。

美國海關對巨大發出暫扣令

由於正值台美貿易談判，美方主動點名巨大公司強迫勞動，格外令人關注，意味美方至少認定巨大以強迫勞動、剝削方式取得價格競爭力。

也代表美方將勞動議題與貿易掛鉤，勢必影響台灣在全球主要供應鏈廠商。

另外，因台灣始終推遲落實移工公平招募、來台零費用的措施，業界盛傳，這次美國對巨大制裁，恐是國際移工團體聯手美國，向台施壓。

辛炳隆表示，台灣高科技廠如蘋果供應鏈必須要求遵循RBA（責任商業聯盟）準則，成員在全球供應鏈中落實最高的社會、環境和道德標準，涵蓋勞工權益、健康安全、環境保護和道德標準，要求企業確保供應鏈運營符合相關法律法規，品牌商還會不時派人來台廠檢查。

以移工公平招募為例，移民來台免費用，對日本、南韓企業等也有一定影響，仍未必全面能落實；在台灣除了國際品牌供應鏈廠商，估計有一大部分傳產、中小企業難以落實，推估用一名移工，成本會增加10萬元之多。

辛炳隆認為，美國貿易協定都會訂定勞動專章，這次盯上巨大，代表強迫勞動議題將與貿易掛鉤，只要出口，甚至出口美國，都得面臨禁止強迫勞動、公平招募等趨勢，台灣廠商須及早調整心態，面對移工公平招募，否則就會面臨制裁。

中央大學經濟系教授吳大任表示，此案針對巨大勞動環境，指控的是台灣勞動市場問題，對很多企業是很大警訊，台灣過去比較少因為勞動案件被盯上，此次案件表示美國海關注意到這件事，未來如還有第二、三家出現，意味台灣企業被美國盯上，如果美國真要追究，不只傳產要小心，科技業也跑不掉，絕對是大事。

亞太商工總會執行長、東海大學兼任教授邱達生表示，這就是國際常見的藍色及綠色保護主義，藍色保護主義以勞動條件不佳為由，綠色保護主義就是以環保規範為由。台灣過去以代工為主，只要幫國際大廠代工，例如幫NIKE代工，NIKE就會派人檢視台灣代工紡織廠工作及住宿環境、環保標準；大陸新疆棉花、馬來西亞手套工廠、泰國漁業等，都曾遇過美國暫扣令。