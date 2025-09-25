護理師日走1.5萬步太血汗 長佳智能推愛寶機器人搶500億商機

台灣醫護荒嚴重，政府推「健康台灣深耕計畫」核定總經費489億元升級智慧醫院，減輕醫護人員工作量，長聯科技董事長李友錚25日發表EirBot愛寶照護機器人，他表示護理師日行1.5萬步，工作量大，預估第一代機器人可替代3成勞力；據聞已有10家以上醫院預計合作，2026年長聯科技營收將破億元。

台灣醫院醫護人力不足，由於工作待遇不佳，日夜輪班且病人／醫護比過大，惡性循環下，年輕人越來越不想投入護理師行業，李友錚表示，一位在醫院工作的護理師，平均每天要走 15,000 步，這是長佳智能（透過轉投資長聯科技）開發「生成式AI照護型機器人」目的就在減輕護理人員的體力負擔。

他預估，經過調查護理師當班所有工作內容後，找出第一代愛寶可以處理的4項工作，包括環境導覽、衛教諮詢、物品運送與遠端查房，預估可以節省3成體力勞動，換言之可以省下近5,000步體力消耗。

第二代機器人要增加環境監控及非接觸生理資訊量測，包括巡房看點滴是否快打完等等，預計可以節省50%體力勞動。他預估該部分2026年開發，2027年取得FDA認證並推出市場，由於股東長佳智能有13張美國FDA及台灣20張TFDA許可證，對相關取證經驗多，可望加速推進。

WHO預估全球醫護人力缺口在2030年達1,800萬人，其中台灣也面臨6~8萬人缺口，為此總統賴清德敦促行政院推出5年期「健康台灣深耕計畫」，目標大力改善醫護人員所處工作環境。

政府預估2025～2029年推動該計畫，並設定4大目標：「優化醫療工作條件」、「規劃多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」、「社會責任醫療永續」，健康台灣計畫也計劃提供三班醫護比獎勵，提供醫護人員輪值夜班獎勵，並提升醫院智慧化資訊機制。

看好醫院未來5年將大幅升級智慧化，長佳智能、群聯電子（8299）、長佳生技合資成立長聯科技，由長佳智能提供模型及算力，群聯提供大腦硬體跟算法，中國醫藥大學附設醫院提供場域驗證，三方合作推動AI照護機器人，就是希望即時搭上醫院升級商機，最快10月起在中國醫藥大學做POC，預計2026年首季量產。

為此長聯科技也正在增資，資本額現達4億元，李友錚表示，2年內會專注國內醫院升級需求，目前已有超過10家醫院在參與「健康台灣深耕計畫」時，計畫書中將「愛寶」納入執行項目，預估10月進入第二階段修改及通過審查後，就將進入採購階段。

長聯科技負責機器人硬體設計研發，至於代工則委外處理，預估至少會有兩家台灣協力廠，由於愛寶是輪型機器人，AGV自走車跟機器人本體會有不同供應商。

為避免其他同業模仿，李友錚表示，已經預備今年底針對愛寶專利提出6項專利申請，群聯董事長潘建成也親自出席指出，該模型透過中國醫藥大學附設醫院龐大資料庫，歷時2.5個月完成訓練，但現在還只是小學生，後續還會不斷訓練優化提高到大學生程度。

一台照護機器人造價400多萬元，長聯科技預估必須衝量才能使售價下降，為降低售價至20%，將以訂閱服務方式搶攻市場，以年租金約60~80萬元來說，醫院採用意願將相對提昇。內部預估2026年可以出貨100～200台，以此推算，長聯科技營收有機會突破1億元大關，挑戰獲利。