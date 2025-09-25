護理師日走1.5萬步太血汗 長佳智能推愛寶機器人搶500億商機

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽為長佳智能董事長，與長佳智能總經理暨長聯科技董事長李友錚與機器人愛寶合影。王郁倫攝影
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽為長佳智能董事長，與長佳智能總經理暨長聯科技董事長李友錚與機器人愛寶合影。王郁倫攝影

台灣醫護荒嚴重，政府推「健康台灣深耕計畫」核定總經費489億元升級智慧醫院，減輕醫護人員工作量，長聯科技董事長李友錚25日發表EirBot愛寶照護機器人，他表示護理師日行1.5萬步，工作量大，預估第一代機器人可替代3成勞力；據聞已有10家以上醫院預計合作，2026年長聯科技營收將破億元。

台灣醫院醫護人力不足，由於工作待遇不佳，日夜輪班且病人／醫護比過大，惡性循環下，年輕人越來越不想投入護理師行業，李友錚表示，一位在醫院工作的護理師，平均每天要走 15,000 步，這是長佳智能（透過轉投資長聯科技）開發「生成式AI照護型機器人」目的就在減輕護理人員的體力負擔。

他預估，經過調查護理師當班所有工作內容後，找出第一代愛寶可以處理的4項工作，包括環境導覽、衛教諮詢、物品運送與遠端查房，預估可以節省3成體力勞動，換言之可以省下近5,000步體力消耗。

第二代機器人要增加環境監控及非接觸生理資訊量測，包括巡房看點滴是否快打完等等，預計可以節省50%體力勞動。他預估該部分2026年開發，2027年取得FDA認證並推出市場，由於股東長佳智能有13張美國FDA及台灣20張TFDA許可證，對相關取證經驗多，可望加速推進。

WHO預估全球醫護人力缺口在2030年達1,800萬人，其中台灣也面臨6~8萬人缺口，為此總統賴清德敦促行政院推出5年期「健康台灣深耕計畫」，目標大力改善醫護人員所處工作環境。

政府預估2025～2029年推動該計畫，並設定4大目標：「優化醫療工作條件」、「規劃多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」、「社會責任醫療永續」，健康台灣計畫也計劃提供三班醫護比獎勵，提供醫護人員輪值夜班獎勵，並提升醫院智慧化資訊機制。

看好醫院未來5年將大幅升級智慧化，長佳智能、群聯電子（8299）、長佳生技合資成立長聯科技，由長佳智能提供模型及算力，群聯提供大腦硬體跟算法，中國醫藥大學附設醫院提供場域驗證，三方合作推動AI照護機器人，就是希望即時搭上醫院升級商機，最快10月起在中國醫藥大學做POC，預計2026年首季量產。

為此長聯科技也正在增資，資本額現達4億元，李友錚表示，2年內會專注國內醫院升級需求，目前已有超過10家醫院在參與「健康台灣深耕計畫」時，計畫書中將「愛寶」納入執行項目，預估10月進入第二階段修改及通過審查後，就將進入採購階段。

長聯科技負責機器人硬體設計研發，至於代工則委外處理，預估至少會有兩家台灣協力廠，由於愛寶是輪型機器人，AGV自走車跟機器人本體會有不同供應商。

為避免其他同業模仿，李友錚表示，已經預備今年底針對愛寶專利提出6項專利申請，群聯董事長潘建成也親自出席指出，該模型透過中國醫藥大學附設醫院龐大資料庫，歷時2.5個月完成訓練，但現在還只是小學生，後續還會不斷訓練優化提高到大學生程度。

一台照護機器人造價400多萬元，長聯科技預估必須衝量才能使售價下降，為降低售價至20%，將以訂閱服務方式搶攻市場，以年租金約60~80萬元來說，醫院採用意願將相對提昇。內部預估2026年可以出貨100～200台，以此推算，長聯科技營收有機會突破1億元大關，挑戰獲利。

李友錚表示，下一個階段會開發長照及居家護理機器人，預估2027年可以推出，設計難度比醫院照護機器人簡單，主要功能以陪伴關懷為主，選擇從最難的醫院應用場域著手，是期望因醫院都能順利推動，拉高說服力，有助於更快打入長照或家庭通路。

時間到，護理師可以派機器人到病房進行衛教及回應病人問題。長佳智能提供
時間到，護理師可以派機器人到病房進行衛教及回應病人問題。長佳智能提供
長佳智能投資長聯科技開發醫院AI照護機器人愛寶，25日首度對外亮相。該機器人為輪型機器人，可以生成式AI處理應答及藥品運送。王郁倫攝影
長佳智能投資長聯科技開發醫院AI照護機器人愛寶，25日首度對外亮相。該機器人為輪型機器人，可以生成式AI處理應答及藥品運送。王郁倫攝影

機器人 醫護人員 護理師

延伸閱讀

Kia台北旗艦店南港盛大開幕！占地近1,600坪，售前、售後服務全面升級

彰化大竹國小和平樓落成啟用 縣府升級學習運動環境

TOYOTA LINE官方帳號全新升級 購車與保養一次到位

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

相關新聞

環境部培育綠領人才 卓榮泰：全力落實2050淨零排放

行政院長卓榮泰25日出席「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證明頒發典禮時表示，為實現「2050淨零排放」，行政院始終秉持...

巨大輸美卡關 經部、勞部將普查所有產業

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，...

美關稅大刀 瞄準機器人、工業機械

美國商務部廿四日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

美對巨大下禁令風波 學者：傳產、科技業小心

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押巨大公司在台製造的自行車及零組件。紐約時報將此舉指向涉及台美...

竹科管理局核准華星光等六家公司進駐竹科投資案 總額30.75億元

國科會今日召開科學園區審議會，會中通過華星光、光陽光電、寶山水務、暉福生醫、美商優聯智科技、沐一等六家公司進駐竹科或新竹...

投審會通過6.4億美元對外投資案 台達電、英業達、大立光等企業布局海外

經濟部投審會25日通過台達電子（2308）以7,500萬美元設立海外公司、英業達（2356）以8,125萬美元增資泰國筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。