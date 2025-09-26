因應出生率低、人才荒 童子賢：台灣要扮「梧桐」吸引鳳凰

和碩董事長童子賢今天在國鼎人才高峰論壇表示，若台灣出生率持續低迷，各行各業都出現人才荒，要取得人才必須讓台灣成為「梧桐」吸引鳳凰，像美國好萊塢明星阿諾史瓦辛格來自奧地利、名導李安來自台灣，輝達創辦人黃仁勳也來自台灣。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，秦國用六國人才併吞六國，台灣也可用外國人才，更要善用人才；台灣許多產業都面臨人才不足問題，無論對產業或對國家而言，都是「得人才者得天下，失人才者失天下」。

前台大校長管中閔認為，台灣要廣納各國人才，只要是為台灣好，即便中國人才也可善用，教育部更應放寬大學研究所招收國際學生的比例，讓全世界的人才都有機會來台灣唸書。

前Google台灣董事總經理、Appier獨立董事簡立峰表示，機器人取代部分人力，但對產業的衝擊不至於到裁員地步；台灣現在的人口結構有點像30年前的日本，當時日本邁入超高齡社會，卻沒有機器人，不過，現在台灣有機器人幫忙，台灣更有機器人產業需求。

簡立峰直言，美國機器人依賴中國製造，但美中科技戰之下，台灣可望成為美國機器人製造提供者，而台灣也有機器人內需市場，所以台灣可以發展機器人產業。