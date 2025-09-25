環境部培育綠領人才 卓榮泰：全力落實2050淨零排放

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰頒發「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證明。行政院／提供
行政院長卓榮泰25日出席「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證明頒發典禮時表示，為實現「2050淨零排放」，行政院始終秉持「減碳先行、目標淨零」的戰略方針，公私部門與百工百業全力從減碳開始著手，目標達到淨零。

卓榮泰表示，氣候變遷是人類共同面對的重大挑戰，在極端氣候下，人類與大自然搏鬥不能僅依靠雙手，而須依靠科技，以及不斷用心學習、忍耐與應對。共同守護地球，是今日獲頒合格證明的綠領人才對世界及未來所肩負的重要使命，期許大家充分發揮力量，為地球與人類貢獻心力。

卓榮泰指出，台灣身為國際社會的一分子，有責任實現「2050淨零排放」這項人類總目標，希望在此目標指引下循序漸進、按部就班，達成理想中更好的地球環境，並交給下一代。

他說，為邁向此願景，賴清德總統在總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，並擬定第三期溫室氣體階段管制目標，包括：2030年國家溫室氣體淨排放量，相較2005年基準年減少28%±2%、2032年減少32%±2%、2035年減少38%±2%，這也是環境部現階段最重要的工作之一。

卓榮泰強調，行政院始終秉持「減碳先行、目標淨零」的戰略方針，公私部門與百工百業全力從減碳開始著手，希望達到淨零目標。

他提及，在此過程中，同時也驅動綠色成長、創造綠色經濟，預計至2030年，政府預算投入會突破新台幣1兆元、帶動民間投資5兆元、培育綠領人才8萬人，其中綠領人才更是達成「國家能源轉型、產業結構升級」目標的第一重要因素。

卓榮泰表示，台灣已進入賴總統所提第二次能源轉型階段，不僅注重環保，更希望促進百工百業達到產業升級。為實現「第三期溫室氣體階段管制目標」，必須透過「台灣總體減碳行動計畫」逐步達成。

他說，除了各部會「由下而上」的自主計畫，行政院淨零小組也「由上而下」，提出在能源、製造、住商、運輸、農業及環境六大部門的減碳旗艦行動計畫，希望透過這些計畫吸引更多民間參與，也藉由綠領人才的持續培育，作為政府與民間合作之間的重要橋梁。

卓榮泰直言，「2050淨零排放」是一項艱鉅工程，台灣需要瞭解國際規範及相關變化、掌握專業知識，才能因應各種不同情境。最重要的是，全國人民都應將「淨零排放」視為最終理念，將「目標淨零」作為理念價值的一部分。

他表示，未來當國家面臨更多產業結構調整、能源轉型等挑戰時，更需要具備專業執行力及創新規劃能力的綠領人才，將各自所在領域與淨零目標連結在一起。

卓榮泰也稱許綠領人才為「減碳的行動家」，站在第一線面對減碳工作。他提到，今日在場最年輕的獲證者為17歲、最年長為70歲，並來自各行各業，但不論年齡與行業，他們的唯一理念就是保衛地球與家園，展現淨零行動已深入台灣社會的每一個角落與產業領域之中。

卓榮泰期許「綠領人才能夠領航未來」，合格證明代表各位有能力、有影響力，可以做更多事情，期盼能以專業知識守護地球與家園，並推動自身所在領域產業升級。

