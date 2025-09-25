快訊

竹科管理局核准華星光等六家公司進駐竹科投資案 總額30.75億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國科會核准華星光等六家公司進駐竹科投資案， 總額30.75億元。圖／本報系資料照片
國科會今日召開科學園區審議會，會中通過華星光、光陽光電、寶山水務、暉福生醫、美商優聯智科技、沐一等六家公司進駐竹科或新竹生醫園區投資案，共計核准投資30.75億元，另備查3件廢止投資計畫案及2件增資案，合計增資5.4億元。

其中華星光提出投資金額3億元，主要產品為資料中心互聯（DCI）的800G ZR/ZR+模組、1.6 T光引擎及光收發模組、外置光源及高功率雷射等高速光模組的製造技術開發與服務。

華星光是國內少數具備完整垂直整合能力的高速光通訊模組廠商，產品技術契合全球AI、雲端與高速資料中心的發展需求，可強化台灣在全球高速光通訊供應鏈的角色，推動資通訊與高科技產業升級，帶動相關產業鏈共榮發展。

光陽光電則核准進駐竹科投資金額1.5億元，主要產品為光纖陣列智動封裝設備（Fiber Array Unit，簡稱FAU）。

因應全球對高速光通訊需求的增長，FAU自動封裝設備市場預期將持續擴大，特別是在AI和大數據應用領域。本案公司開發FAU 16通道與FAU 36通道智動封裝設備，可高精度、高效率地將光纖陣列與矽光子晶片進行對位與封裝，確保低插損、高耦合效率與大規模量產能力。將可推動台灣的智慧機械、AI工業自動化、精密設備製造產業發展，形成高科技設備產業鏈，並可累積優質研發人力，推動台灣成為矽光子半導體設備的國際供應中心。

另外，寶山水務則核准於竹科投資24.1億元，產品為非系統再生水，規劃供應可符合晶圓廠製程需求的一級工業用水。寶山水務則為欣達環工的子公司專注於環境工程及水資源處理事業，於水處理、廢棄物與再生能源領域。

暉福生醫則核准進駐新竹生醫園區設立分公司，並投資金額1.6億元，主要產品及服務為個人化誘導性多能幹細胞（induced pluripotent stem cell，iPSCs）外泌體、個人化iPSCs儲存及乳癌腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞療法。

美商優聯智科技股份有限公司台灣分公司則計畫進駐設竹科園投資金額0.3億元，主要產品為超低功耗無線單晶片及其軟體與軟體開發套件；沐一公司則於竹科投資金額0.25億元，主要產品為AMC監測防治全方位整合規劃系統及AI輔助軟體。

竹科 AI

