國科會審議會今核准六項共30.75億元竹科投資案

國家科學及技術委員會科學園區審議會第27次會議於25日召開，會中通過華星光通（4979）科技股份有限公司科學園區分公司、光陽光電股份有限公司、寶山水務股份有限公司、暉福生醫科技股份有限公司新竹生醫園區分公司、美商優聯智科技股份有限公司台灣分公司、沐一股份有限公司等6案，共計核准投資新臺幣30.75億元，另備查3件廢止投資計畫案及2件增資案，合計增資5.4億元。

一、華星光通科技股份有限公司科學園區分公司（設立於新竹園區）

投資金額3億元，主要產品為資料中心互聯（DCI）的800G ZR/ZR+模組、1.6 T 光引擎及光收發模組、外置光源及高功率雷射等高速光模組的製造技術開發與服務。

華星光通科技掌握全球AI資料中心與矽光技術升級趨勢，聚焦高速光模組市場需求，具清晰的產品分層規劃與策略合作模式，華星光通科技從晶片設計製造、COC/光引擎、光組件到光模組設計與製造的一條龍服務，擁有交期短、具彈性之客製化能力等競爭優勢，期待能在全球高速光通信市場中取得關鍵地位。

此為國內少數具備完整垂直整合能力的高速光通訊模組廠商，產品技術契合全球AI、雲端與高速資料中心的發展需求，可強化臺灣在全球高速光通訊供應鏈的角色，推動資通訊與高科技產業升級，帶動相關產業鏈共榮發展。

二、光陽光電股份有限公司（設立於新竹園區）

投資金額1.5億元，主要產品為光纖陣列智動封裝設備（Fiber Array Unit，簡稱FAU）。

因應全球對高速光通訊需求的增長，FAU自動封裝設備市場預期將持續擴大，特別是在AI和大數據應用領域。公司開發FAU 16通道與FAU 36通道智動封裝設備，可高精度、高效率地將光纖陣列與矽光子晶片進行對位與封裝，確保低插損、高耦合效率與大規模量產能力。將可推動臺灣的智慧機械、AI工業自動化、精密設備製造產業發展，形成高科技設備產業鏈，並可累積優質研發人力，根留臺灣，推動臺灣成為矽光子半導體設備的國際供應中心。

三、寶山水務股份有限公司（設立於新竹園區）

投資金額24.1億元，產品為非系統再生水，規劃供應可符合晶圓廠製程需求的一級工業用水。

寶山水務的母公司欣達環工股份有限公司創立於2006年，為國內上市公司欣陸投控之子公司，專注於環境工程及水資源處理事業，於水處理、廢棄物與再生能源領域實績豐富，歷年參與全國共8座污水處理廠、4座再生水廠以及1座工業廢水零排放（Zero Liquid Discharge, ZLD）處理廠，設立寶山水務進駐新竹科學園區，除響應政府推動循環經濟與工業再生水政策，更為實質提供高科技產業穩定水源，助力產業永續發展。

四、暉福生醫科技股份有限公司新竹生醫園區分公司（設立於生醫園區）

投資金額1.6億元，主要產品及服務為個人化誘導性多能幹細胞（induced pluripotent stem cell，iPSCs）外泌體、個人化iPSCs儲存及乳癌腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞療法。

暉福生醫以自有重編程技術及懸浮型製程培養技術，生產個人化iPSCs外泌體並提供個人化iPSCs儲存服務；此外，暉福生醫並與其他公司合作開發腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞療法，以腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞具穿透實體腫瘤微環境的能力、靶點靈活設計與細胞功能強化等綜合優勢，運用於乳癌等實體腫瘤的治療，可大幅提升治療的安全性。

暉福生醫產品設計理念與服務具高度貼近客戶之個人化的優勢，可針對客製化需求快速反應，有助國內再生醫學領域人才培育及技術創新，加速臺灣生醫產業的升級及發展。

五、美商優聯智科技股份有限公司台灣分公司（設立於新竹園區）

投資金額0.3億元，主要產品為超低功耗無線單晶片及其軟體與軟體開發套件。

Ubilite Inc.位於美國加州聖地牙哥，成立於2014年10月，專注開發超低功耗無線SoC應用於AIoT裝置，為一家無晶圓半導體公司，在全球及臺灣超過25家客戶建立合作關係，涵蓋智慧穿戴、音訊與智慧家庭等領域。美商優聯智科技台灣分公司進駐新竹園區，將運用新竹園區在半導體晶圓代工、封裝、測試與認證方面的完整產業生態系，以及與國內大學建立合作關係培養高階人才，共同加速推進下一世代AIoT聯網解決方案。

六、沐一股份有限公司（設立於新竹園區）

投資金額0.25億元，主要產品為AMC監測防治全方位整合規劃系統及AI輔助軟體。

AMC（微污染）監測是通過先進儀器和整合技術，24小時監控空氣中分子污染物，以確保生產過程環境的穩定性來提高產品良率。沐一公司專注在AMC監測防治全方位整合規劃系統及開發AI輔助軟體，使其市場定位在專業與先進的AMC監測防治全面解決方案服務公司，並可運用集團母公司的跨國平台來拓展大陸與歐美等國際市場。