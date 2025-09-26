台新新光金慶賀新光三越小北門店開幕　祭七大優惠刷卡最高享14.8%回饋

快訊

文／ 華國玉

新光三越台南小北門店開幕，台新新光祭刷卡回饋14.8%。 圖／台新銀行提供
新光三越睽違12年重返台南，全新小北門店於9月26日正式開幕，網羅超過200個品牌與30間餐飲名店，結合時尚、生活、美食一次到位。甫於7月完成合併的台新新光金控，為慶祝這一零售盛事，旗下子公司台新銀行特別規劃七大優惠，開幕期間刷台新卡最高可享14.8%回饋，邀請消費者共享全新購物地標與超值回饋。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台新新光金控服務客戶數逾千萬，銀行子公司擁有民營銀行中最完整分行網絡；新光三越則是國內百貨零售龍頭。雙方結合金融服務與零售場景，為民眾打造全方位的購物與金融生態圈。透過信用卡優惠、支付工具與百貨通路的合作，台新銀行讓消費者享受實質回饋，而新光三越則提供優質購物體驗，雙方強強聯手創造雙贏。

新光三越台南小北門店集結超過200個品牌，其中60個為獨家首發，日本超人氣超市「LOPIA」更首次進駐台南，勢必成為南台灣新消費地標。為慶祝開幕，9月26日至10月9日，刷台新信用卡全館累計滿5,000元送5,000點skm points（價值500元），化妝品單筆滿2,000元再送2,000點skm points；9月26日至10月2日，使用skm pay於名品與[i]Store單筆滿10,000元，再享10,000點skm points，相當於10%回饋。

台新銀行更為慶祝台新金控與新光金控合併，以及新光三越小北門店開幕，推出專屬七大好康。持台新新光三越聯名卡，9月26日至28日於小北門店綁定skm pay單筆滿8,000元，即可獲贈3,000點skm points（3.75%回饋），再加上卡片週五至週日消費最高1%與店內10%回饋，合計最高可享14.75%優惠。

此外，持台新Richart卡切換「大筆刷」方案，最高享3.3%回饋，並於skm pay單日累積滿20,000元再贈3,000點skm points（1.5%回饋），加上館內滿額贈10%，最高可達14.8%回饋，讓卡友盡享購物樂趣。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」精神，未來將持續發揮集團綜效，結合金融與零售資源，提供更貼心的消費體驗。適逢教師節連假，包國儀也邀請民眾前往新光三越台南小北門店，體驗全新購物氛圍，並享受台新信用卡的超值優惠，共創美好未來。

【優惠一】滿額贈

【優惠二】台新銀行新光三越聯名卡首七日加碼

【優惠三】台新銀行新光三越聯名卡首七日後加碼

【優惠四】台新銀行新光三越聯名卡分期加碼

【優惠五】台新銀行新光三越Visa聯名卡首刷加碼

【優惠六】台新銀行新光三越Visa聯名卡超高檻加碼

【優惠七】Richart卡skm pay最高回饋3.3%

*上述幣別均為新臺幣。 謹慎理財信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定
預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+NT150元
循環利率之基準日為104年09月01日
特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%
單筆消費分期各期分期利率換算總費用年百分率為0-15%

