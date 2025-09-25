美國H1B簽證漲至10萬美元 童子賢：不利美國製造業復興

美國川普政府近期宣布提高H-1B簽證至10萬美元，引發海外科技人才與移民一片恐慌，對此，和碩（4938）董事長童子賢25日表示，美國政策有很多矛盾的地方，因為若要快速復甦美國製造業，就需要策略性引進外勞，但川普同時採取劇烈的排擠移民及外來白領工作者政策，這樣的做法不利美國製造業復興。

童子賢25日以台灣玉山科技協會理事長身分，出席《2025國鼎人才論壇》提升人才競爭力，會中回應媒體有關美國政府提高H-1B簽證一事。

童子賢指出，美國政策有很多矛盾的地方。他舉例，假若美國製造業要快速復甦，恐怕需要策略性引進包含白領及藍領的外勞，這是最快的方式。但矛盾的是，川普要討好美國某些選民，所以他同時採取劇烈的排擠移民及外來白領工作者策略，但這樣的做法不利美國製造業復興。

此外，針對外電報導，英特爾（Intel）已與蘋果（Apple）接洽尋求投資，以助重振晶片業務。

對此，童子賢認為，其實在不同領域，我相信發展得好需要資金，而有些公司遇到困難也會需要資金。產業界甚至是跨領域中間，也不時會有結盟。

童子賢舉例，英特爾及三星都曾投資艾司摩爾（ASML），台積電（2330）也曾意思、意思投資ASML，但投資比例沒三星、英特爾高，後兩者主要是為了取得最新進的曝光機設備。

童子賢表示，投資只是潤滑彼此關係的過程，並不代表投資就真的掌握曝光機最新技術，經過多年時間後證明，台積電雖然當初不是投資艾司摩爾最多的廠商，但兩者感情卻是最好的。

童子賢指出，林本堅發明的浸潤式曝光顯影技術，不但讓台積電競爭力提升，其實也讓艾司摩爾的競爭力，一舉超越當時比他大的Nikon、Canon等，艾司摩爾透過跟台積電合作，一舉在先進製程領域打敗這些日商。

回過頭來，童子賢表示，投資當然有助於戰略布局，但這不是唯一關鍵因素，自己的核心競爭力調整才是比較重要的。

他說，至於英特爾與蘋果接洽尋求投資一事，自己沒相關消息，但第一時間會聯想到，是不是跟川普有關？因為川普在穿針引線，希望復甦美國半導體工業。