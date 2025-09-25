投審會通過6.4億美元對外投資案 台達電、英業達、大立光等企業布局海外

經濟部投審會25日通過台達電子（2308）以7,500萬美元設立海外公司、英業達（2356）以8,125萬美元增資泰國筆電製造、瑞儀光電（6176）以1億美元投資星國電子元件批發、京元電子（2449）以7,796.66萬美元投資星國從事半導體封裝測試業務、以及康霈*（6919）生技以5,000萬美元、大立光（3008）2.6億美元從事海外避險。

經濟部投審會25日通過一件僑外投資案14.2億元、六件對外投資案共6.4億美元。其中，僑外投資部分，通過英屬維京群島商鼎固富喜有限公司（WEALTHY JOY CO., LTD.）以貨幣債權新台幣14億2,800萬元轉增資鼎固置業公司，以供投資事業經營不動產買賣業等營運所需。

在對外投資方面，投審會通過台達電子以7,500萬美元對外投資設立英屬開曼群島ACT HOLDINGS COMPANYLIMITED（下稱CAYMAN SPV），再經由CAYMAN SPV以不超過7,178萬美元收購英屬開曼群島ACT GENOMICS HOLDINGS COMPANY LIMITED全部股權，從事癌症基因檢測服務之業務。

第二件是康霈生技以5,000萬美元對外投資英屬維京群島CALIWAY GLOBAL CO., LTD.，從事投資控股之業務；資金主要用於購入固定收益債券，以賺取孳息，及降低匯兌風險。

第三案通過英業達以8,125萬美元對外增資泰國INVENTEC ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.，主要從事筆記型電腦及伺服器主機板之組裝等業務。

第四案通過瑞儀光電以1億美元對外投資設立新加坡RADIANT OPTO-ELECTRONICS（SINGAPORE）PTE. LTD.，從事電子元件批發、財務中心之業務。

第五案通過京元電子股份有限公司以新加坡幣1億元（約折合7,796.66萬美元）對外增資新加坡KYEC SINGAPORE PTE. LTD.，從事半導體封裝測試業務。

第六案通過大立光以2.6億美元對外增資薩摩亞ASTRO INTERNATIONAL LIMITED，主要從事投資控股業務，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。