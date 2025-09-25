快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

投審會通過6.4億美元對外投資案 台達電、英業達、大立光等企業布局海外

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審會25日通過台達電子、英業達、瑞儀光電等企業對外投資案。中央社
經濟部投審會25日通過台達電子、英業達、瑞儀光電等企業對外投資案。中央社

經濟部投審會25日通過台達電子（2308）以7,500萬美元設立海外公司、英業達（2356）以8,125萬美元增資泰國筆電製造、瑞儀光電（6176）以1億美元投資星國電子元件批發、京元電子（2449）以7,796.66萬美元投資星國從事半導體封裝測試業務、以及康霈*（6919）生技以5,000萬美元、大立光（3008）2.6億美元從事海外避險。

經濟部投審會25日通過一件僑外投資案14.2億元、六件對外投資案共6.4億美元。其中，僑外投資部分，通過英屬維京群島商鼎固富喜有限公司（WEALTHY JOY CO., LTD.）以貨幣債權新台幣14億2,800萬元轉增資鼎固置業公司，以供投資事業經營不動產買賣業等營運所需。

在對外投資方面，投審會通過台達電子以7,500萬美元對外投資設立英屬開曼群島ACT HOLDINGS COMPANYLIMITED（下稱CAYMAN SPV），再經由CAYMAN SPV以不超過7,178萬美元收購英屬開曼群島ACT GENOMICS HOLDINGS COMPANY LIMITED全部股權，從事癌症基因檢測服務之業務。

第二件是康霈生技以5,000萬美元對外投資英屬維京群島CALIWAY GLOBAL CO., LTD.，從事投資控股之業務；資金主要用於購入固定收益債券，以賺取孳息，及降低匯兌風險。

第三案通過英業達以8,125萬美元對外增資泰國INVENTEC ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.，主要從事筆記型電腦及伺服器主機板之組裝等業務。

第四案通過瑞儀光電以1億美元對外投資設立新加坡RADIANT OPTO-ELECTRONICS（SINGAPORE）PTE. LTD.，從事電子元件批發、財務中心之業務。

第五案通過京元電子股份有限公司以新加坡幣1億元（約折合7,796.66萬美元）對外增資新加坡KYEC SINGAPORE PTE. LTD.，從事半導體封裝測試業務。

第六案通過大立光以2.6億美元對外增資薩摩亞ASTRO INTERNATIONAL LIMITED，主要從事投資控股業務，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。

增資 投審會 經濟部

延伸閱讀

晶片輸南非管制令　經部：與外交部討論後暫停預告

美海關指巨大涉強迫勞動祭暫扣令 經部：協助解決

美中AI角力 台廠迎接大商機…鴻海、神達、英業達受惠

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

相關新聞

貝森特指99%先進晶片在台風險太大 龔明鑫：台灣產業強大絕對不是風險

美國財政部長貝森特表示，99%的先進晶片集中在台灣風險太大，要把3-5成的產能遷回美國。對此，經濟部長龔明鑫指出，台灣所...

巨大（9921）短期品牌與營收壓力恐「慘上加慘」！專家：CBP今年第三度出手

股人阿勳在臉書發文指出，美國海關與邊境保護局（CBP）針對台灣自行車大廠巨大（9921）發布「暫扣令」（Withhold Release Order），理由是涉及強迫勞動，使得巨大旗下的自行車與零組件

製造業營業測驗點連二升 台經院：今年經濟成長有機會挑戰5%

台經院今日發布8月三大產業營業氣候測驗點，三大產業同步上揚，其中製造業營業氣候點已連續兩個月走揚。台經院表示，隨著美國關...

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零...

高資產族增加...經濟真的變好了？學者：兩極化嚴重、恐引發通縮危機

除了 COVID-19 疫情期間外，過去幾十年間，包括股票與不動產在內的資產價格持續上漲。 然而，這樣的資產價格上漲，並未轉化為整體消費者物價的通膨。這反映出經濟結構的變化以及資產持有的兩極化，在其中扮演了極為關鍵的角色。 過去 50 年間，隨著資本主義經濟的擴張，經濟差距明顯擴大。前 1%高資產族群的財富占比提高，而中產階級則陷入相對困難的財務狀況。 資產價格上漲的主要受益者，幾乎都集中於高所得與富裕階層。例如，股市的榮景大幅提升了像華倫.巴菲特（Warren Buffett）這樣的超高所得者的資產價值，但這並未擴及一般大眾的資產成長。 資產所有權的集中，雖然促使資金流入金融市場、推升價格，卻未能有效導引資金進入實體經濟。

巨大產品被扣…箭指台美關稅談判？學者：若有這種情況要非常小心

紐時報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。