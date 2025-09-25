美國瞄準機器人、工業機械加稅？ 童子賢：會拉高美國本土製造商成本

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查，對此，和碩（4938）董事長童子賢25日回應，川普政府一方面鼓勵製造商回流美國，但在當地若找不到太多勞動力的話，會相當仰賴自動化機械，但自動化現在又要課稅，而這樣的情況，其實是把美國本土製造商成本拉高。

童子賢25日以台灣玉山科技協會理事長身分，出席《2025國鼎人才論壇》提升人才競爭力。

針對美國政府針對機器人、工業機械等展開新一波調查，童子賢指出，恐怕這部分對日本、中國大陸有影響，陸廠是在最近十年崛起，而高階自動化機械手臂則主要以日本或德國廠商為主。

童子賢指出，美國到處對全球各國加徵關稅，雖然有一兩個美商做這種產品，但還不是主流，若真的把關稅拉高，其實是相對把自家製造商成本拉高。

童子賢分析，因為一方面你要鼓勵製造商回流美國，但在美國如果找不到太多勞動力的話，會相當仰賴自動化機械，但自動化又要課稅，這樣的情況就會導致工廠運作成本拉高，「他們策略很多充滿矛盾，但也不用太擔心，因為川普很常到最後關頭又轉彎」。

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

商務部是在9月2日依據「232條款」，也就是1962年《貿易擴張法》第232條，對上述進口品項展開調查，而且先前未公開揭露消息。這項調查可能成為對大範圍醫療及工業產品課徵更高關稅的依據，涵蓋的進口品項包括口罩、針筒、輸液幫浦，機器人與工業機械，後者包含像是可程式化電腦控制的機械系統、工業沖壓機與沖床等。