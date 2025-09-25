快訊

貝森特指99%先進晶片在台風險太大 龔明鑫：台灣產業強大絕對不是風險

聯合報／ 記者馬瑞璿/台北即時報導
美國財政部長貝森特24日表示，鑑於台灣幾乎完全掌控半導體市場，美國正全力確保由本國或緊密盟友生產的晶片供應安全，以降低相關風險。（路透）

美國財政部長貝森特表示，99%的先進晶片集中在台灣風險太大，要把3-5成的產能遷回美國。對此，經濟部長龔明鑫指出，台灣所有的產業，基本上只要有出口，大概就是全世界中不可或缺的供應鏈的一環。台灣的產業如果效率愈好，愈強大的話，對全世界的供應鏈的完整性，貢獻也會愈大，台灣產業的強大絕對不是風險。

貝森特24日表示，美國正在盡最大努力，確保美國或其他親密盟友生產的半導體供應安全，並降低幾乎由台灣完全主導該市場所帶來的風險。「世界經濟最大的失敗點，在於99％的高效能晶片都是在台灣生產」，他指出。

貝森特認為，台灣做得很好，且有一個很棒的生態系統，「但在風險管理方面，我們可能必須將30％至50％的自身需求（產能），轉移回美國或是盟國，無論是日本還是中東地區，而我們每天都在為此努力。」

其實，貝森特上月底在同檔節目即已指出，全球99％的新進晶片皆在台灣境內生產，這對美國構成國安風險，風險程度自1973年10月第一次石油危機以來未曾見過。美國商務部長盧特尼克也強調，出於國安考量，美國希望將部分晶片製造業務遷回美國。

龔明鑫今日被問到相關問題則重提賴總統已揭示，就是產業政策是立足台灣、布局全球、行銷全世界。經濟部秉持此一原則來辦，如果是晶片的話，最先進的晶片一定是在台灣，或最先進的研發已經在台灣生產跟製造。當然也要布局全球，就是照這樣的原則來辦。

