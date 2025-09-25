巨大零件遭美方暫扣！要向美方提申訴 龔明鑫：會協助

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大在台灣生產的自行車、零組件，巨大已表示要向美方申訴，經濟部長龔明鑫今日對此表示，已跟勞動部有第一次的溝通，的確將來有類似的案子的話，經濟部會和勞動部盡量來協助企業。

被問到巨大是單一個案還是普遍狀況，是否會有其他的廠商被檢舉，經濟部這邊會怎麼去看待整體的狀況？龔明鑫表示，經濟部可能也要普遍性的來看看所有的產業，他們的情況到底是怎麼樣。經濟部不會把它單純的單個案來做處理，會跟勞動部合作，在這個生產的過程當中，保障員工的安全也好，這個是本來經濟部應該要做的事情。

此外勞團也點名，經濟部今年應該要公布第二版的企業與國家人權計畫，現在已接近年底，經濟部是否會如期公布？龔明鑫表示可能要再瞭解一下。