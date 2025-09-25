美國持續發債...為何經濟卻沒受到影響？學者點關鍵：最大債主是國民

債務激增 美國經濟仍不受影響的理由

回顧歷史，17 世紀的荷蘭曾在英荷戰爭（1652 ∼ 1674年）期間，仰賴大量的外部資金，特別是歐洲金融市場的借貸，來支撐其戰爭開支。

當時的荷蘭作為金融中心，具備堅實的信用基礎，確實有能力從國際市場籌資。然而，連年戰事最終削弱了荷蘭的海軍力量與商業競爭力，也讓其海上霸權轉手英國。

而這段歷史已經充分告訴我們一件事，荷蘭國力由盛轉衰的關鍵，就是「過度依賴外資」。

18 ∼ 19 世紀，英國接手全球霸主地位，但到了 20 世紀初，又逐漸將主導權拱手讓給美國。這個轉移過程，同樣伴隨著債務與外資依賴的壓力。

舉例來說，在第一次世界大戰期間，英國大量向美國借款、採購軍需；到了二戰，美國透過《租借法案》（Lend-Lease Act）提供大量武器與資金支援。

雖然，這些資金幫助英國政府撐過了戰爭的龐大消耗，但後果是—英國背上巨額債務，國際影響力衰退，美國正式接棒成為全球領袖。

這些歷史案例共同揭示了一個殘酷現實：過度依賴外部資金，會削弱一個國家的經濟自主性與國力延續性。當戰爭或危機過去，剩下的是債務重擔與主權經濟的失血。

那麼，美國現在是不是面臨相同風險？表面上來看，美國政府債務占 GDP 比重逼近 120%，聽起來相當驚人。但這裡有個關鍵差異，也就是美國的國債絕大多數由「國內投資人」持有，這才是讓美國立於不敗之地的核心優勢。

原因在於：如果國債主要由本國投資人持有，那麼政府就有更多空間去調控利率與市場供需。本國投資人不僅較不受匯率波動或國際金融市場情緒影響，也更願意長期持有、支持政府政策方向。

相較之下，外資若占比過高，一旦情勢不穩就可能出現拋售潮，導致國債利率暴衝。

更進一步地，當國內資金為主力時，央行可以透過公開市場操作直接參與國債市場，穩定市場利率、降低融資成本⋯⋯這就是為什麼日本雖然擁有全球最高的國債占比，但依然能以極低利率運作。

因為日本國債幾乎都在本國人手上，日本銀行可以直接買進控制利率，無需看外資臉色。

不只日本，瑞士與瑞典也是如此，國債由本國人持有，加上有獨立貨幣政策，面對全球風暴更有緩衝空間。

因此，美國債務雖大，但背後的市場結構與歷史經驗說明，只要美元霸權不失、國內投資人信心不崩，美國國債就不是危機，而是資本市場的核心工具。

不過，歐元區國家因必須遵循統一的歐元貨幣政策，無法實施獨立的匯率調節機制，這讓它們在面對危機時的應變能力受限。

其中希臘就是一個經典案例。過去在國債危機時期，希臘的公債大多掌握在外國投資人手中，一旦財政風險爆發，這些投資人就會大量拋售希臘公債，導致利率飆升、發債成本暴增，讓希臘經濟雪上加霜，也讓外資依賴型的債務體系變得更加脆弱。

截至 2024 年 11 月底，美國的政府債務占比雖高，但曾擔任國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家奧利維爾.布蘭查德（Olivier Blanchard）指出：要讓國債體系保持穩定，關鍵在於「國債利率（r）必須低於經濟成長率（g）」。

如果這個條件成立，政府債務即使繼續增加，也能維持穩定，但若長期出現 r > g 的現象，債務的雪球效應將迅速擴大，最終恐無法控制。

除非政府能將財政扭轉為盈餘，或推動強力的財政緊縮，否則債務將難以為繼。

但美國是一個特例。原因在於：超過七成的美國國債是由國內投資人持有。除非出現戰爭這類不可抗力事件下，美國擁有強大主導力控制以美元計價的債務利率。

一般認為，國債利率由實質經濟成長與通膨所決定，但事實上，利率不是單純的經濟邏輯，而是一場政治經濟的角力。 （本文摘自感電出版《美股投資大週期：從關稅、美債、升降息到AI浪潮，解讀川普2.0時代的致富訊號》，作者：成尚泫）

美國政府身處全球金融系統的中樞，它不只是「反映市場」，更能「引導市場」，擁有定錨市場預期與操控利率的主動權。

這就是國內投資人占比高的國家優勢，當資本主要掌握在本國投資人手上，加上央行願意進場干預，國債利率就不容易失控。

即使外在金融市場動盪，也較不容易引爆外匯危機。這種穩定性，正是美國維持其全球霸權的關鍵基礎。

相對來說，過度依賴外國資本的國家，對國際金融市場的波動反應更敏感，債務調控的難度也更高。從歷史上來看，那些失去霸權地位的國家，大多都有一個共通點：過度依賴外資，最終成為喪失主導力的致命傷。

這些歷史教訓，不只讓我們看懂美國債務模式的邏輯，更是未來理解美國如何強化其霸權戰略的關鍵觀察點。