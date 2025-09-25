創業綻放計畫啟動 國發會：已逾3000人登錄取得門票

國發會8月28日宣布「創業綻放－創業大聯盟競賽」啟動，是全台規模最大的創業支持行動。國發會主委葉俊顯今天表示，短短不到1個月，全台已逾3000人登錄註冊，期待這些團隊透過競賽，了解市場運作及商機趨勢，把無限可能化為現實。

為了帶動全台創業風潮，國發會推動「創業綻放-創業大聯盟競賽」，鼓勵有志創業的個人與團隊，或於2020年1月1日後成立的公司共同參與，透過完整培訓及輔導，提高各地創業成功率。

創業大聯盟競賽自114年8月28日起，開放登錄註冊，並經過第一階段培訓（114年8月28日至11月15日）後，才能報名參賽，而後進入初賽、第二階段輔導，進行複賽，選出至多100組獲獎團隊或公司、決賽選出前9名團隊，並有第3階段陪跑。

葉俊顯今天出席「創業綻放-創業大聯盟競賽」的創業家講座台北場，他於致詞時表示，已有3000多人登錄註冊，創業是條不簡單的路，但絕對不孤單；國發會希望創業夥伴不會孤軍奮鬥，不論創業初期扶持、成長資源挹注，還有國際連結，都會提供相應政策方案。

創投公會理事長邱德成則說，根據目前登錄報名狀況，34歲以下參與者占比45%，44歲以下占比則達75%，甚至18至24歲也有不少人報名，超過55歲者也有1成，顯見此計畫廣泛引起各界注意，也凸顯創業是全民運動。

「創業綻放-創業大聯盟競賽」計畫亮點包含提供總額超過新台幣3億元的創業基金、完整培訓輔導陪跑等，獎項方面，有3組「總統獎」，每組可獲得創業支持金1000萬元，6組「院長獎」獲600萬元，91組「綻放獎」獲300萬元，詳情可至計畫官網（https://startup.asvda.org.tw/）或搜尋「創業大聯盟競賽」。