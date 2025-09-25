快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

創業綻放計畫啟動 國發會：已逾3000人登錄取得門票

中央社／ 台北25日電
國發會主委葉俊顯致詞時表示，期待看到台灣未來百工百業創業，公司齊力投資的盛況。中央社
國發會主委葉俊顯致詞時表示，期待看到台灣未來百工百業創業，公司齊力投資的盛況。中央社

國發會8月28日宣布「創業綻放－創業大聯盟競賽」啟動，是全台規模最大的創業支持行動。國發會主委葉俊顯今天表示，短短不到1個月，全台已逾3000人登錄註冊，期待這些團隊透過競賽，了解市場運作及商機趨勢，把無限可能化為現實。

為了帶動全台創業風潮，國發會推動「創業綻放-創業大聯盟競賽」，鼓勵有志創業的個人與團隊，或於2020年1月1日後成立的公司共同參與，透過完整培訓及輔導，提高各地創業成功率。

創業大聯盟競賽自114年8月28日起，開放登錄註冊，並經過第一階段培訓（114年8月28日至11月15日）後，才能報名參賽，而後進入初賽、第二階段輔導，進行複賽，選出至多100組獲獎團隊或公司、決賽選出前9名團隊，並有第3階段陪跑。

葉俊顯今天出席「創業綻放-創業大聯盟競賽」的創業家講座台北場，他於致詞時表示，已有3000多人登錄註冊，創業是條不簡單的路，但絕對不孤單；國發會希望創業夥伴不會孤軍奮鬥，不論創業初期扶持、成長資源挹注，還有國際連結，都會提供相應政策方案。

創投公會理事長邱德成則說，根據目前登錄報名狀況，34歲以下參與者占比45%，44歲以下占比則達75%，甚至18至24歲也有不少人報名，超過55歲者也有1成，顯見此計畫廣泛引起各界注意，也凸顯創業是全民運動。

「創業綻放-創業大聯盟競賽」計畫亮點包含提供總額超過新台幣3億元的創業基金、完整培訓輔導陪跑等，獎項方面，有3組「總統獎」，每組可獲得創業支持金1000萬元，6組「院長獎」獲600萬元，91組「綻放獎」獲300萬元，詳情可至計畫官網（https://startup.asvda.org.tw/）或搜尋「創業大聯盟競賽」。

創業 大聯盟

延伸閱讀

基隆救災團隊今出發 堰塞湖釀災多淤土...加派鏟土機助災區復原

MLB／羅利60轟史上第7人！水手繼鈴木一朗菜鳥年再奪分區冠軍

MLB／大谷翔平等4大重砲單季50轟！ 追平大聯盟罕見紀錄

MLB／巨人確定無緣季後賽 鄧愷威本季不再先發登板

相關新聞

巨大（9921）短期品牌與營收壓力恐「慘上加慘」！專家：CBP今年第三度出手

股人阿勳在臉書發文指出，美國海關與邊境保護局（CBP）針對台灣自行車大廠巨大（9921）發布「暫扣令」（Withhold Release Order），理由是涉及強迫勞動，使得巨大旗下的自行車與零組件

製造業營業測驗點連二升 台經院：今年經濟成長有機會挑戰5%

台經院今日發布8月三大產業營業氣候測驗點，三大產業同步上揚，其中製造業營業氣候點已連續兩個月走揚。台經院表示，隨著美國關...

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零...

高資產族增加...經濟真的變好了？學者：兩極化嚴重、恐引發通縮危機

除了 COVID-19 疫情期間外，過去幾十年間，包括股票與不動產在內的資產價格持續上漲。 然而，這樣的資產價格上漲，並未轉化為整體消費者物價的通膨。這反映出經濟結構的變化以及資產持有的兩極化，在其中扮演了極為關鍵的角色。 過去 50 年間，隨著資本主義經濟的擴張，經濟差距明顯擴大。前 1%高資產族群的財富占比提高，而中產階級則陷入相對困難的財務狀況。 資產價格上漲的主要受益者，幾乎都集中於高所得與富裕階層。例如，股市的榮景大幅提升了像華倫.巴菲特（Warren Buffett）這樣的超高所得者的資產價值，但這並未擴及一般大眾的資產成長。 資產所有權的集中，雖然促使資金流入金融市場、推升價格，卻未能有效導引資金進入實體經濟。

巨大產品被扣…箭指台美關稅談判？學者：若有這種情況要非常小心

紐時報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車...

巨大被控強迫勞動 勞陣：項目多與移工有關籲政府盡速更新NAP

國內知名自行車大廠巨大機械工業在台灣製造的自行車、零組件及配件，因遭控涉及「強迫勞動」，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。