升息也不會導致經濟放緩？學者：反而使手握股票、房產高資產族更有錢

升息 美國經濟仍維持成長動能

當聯準會於 2022 年 3 月開始升息時，市場與經濟學界普遍認為這項政策不會立即產生效果。大家都知道，升息的影響往往會透過「漫長且具變異性」的時滯，緩慢滲透至實體經濟。

依照傳統經驗，從升息開始到經濟明顯降溫，通常需要約 12 ∼ 18 個月的時間。但現在情況有些不同。即便升息已超過 30 個月，美國經濟卻仍未出現明顯成長放緩的跡象。

相反地，2024 年第三季美國 GDP 年增率高達 2.8%，不僅超過美國國會預算處（Congressional Budget Office， CBO）預估的潛在成長率 2%，甚至高於聯準會預估的 1.8%。這顯示傳統的緊縮政策在當前環境中的作用，恐怕沒那麼有效。

升息通常會透過壓抑消費支出與企業資本支出，來達成「降溫」經濟的目標。但這一輪，美國經濟卻仍維持強勁動能，為什麼？

首先，來自於資產膨脹與家庭負債管理能力的支撐。過去 15 年，美股與房價大幅上漲，讓美國家庭的資產總值顯著提高。

家庭資產負債表變得更穩健，加上升息讓債券持有者獲得更可觀的現金流，整體來說，美國家庭面對高利率的抵抗力也變強了。

再來，若從債務比來觀察，美國家戶債務支出占個人可支配收入（The household Debt Service Ratio， DSR）相比加拿大、澳洲等其他已開發國家，其實相對健全。這也代表美國民眾整體的還款能力與財務韌性都較高，降低了高利率對經濟的拖累風險。

甚至連信用卡債務，也並未出現明顯惡化。根據最新數據，美國信用卡負債不僅維持在低水位，還出現下降趨勢，這意味著家庭財務槓桿沒有失控、壓力可控，經濟結構仍有強大支撐力。

此外，就業市場仍保持強勁，工資成長維持在穩健水準，不僅提升了消費者購買力，也成為支撐美國內需與整體經濟的一大支柱。

消費信心堅挺 上層資產階級支撐經濟動能

即使面對物價與利率上升的壓力，美國消費者仍願意在高價商品與服務上支出，顯示整體消費信心仍維持在強勢水準。舉例來說，即便觀賞百老匯演出需花費不小，仍有大量消費者願意買單。

雖然所得差距正在擴大，但消費主要由上層所得族群主導。根據統計，所得排名前 20% 的家庭，掌握了全美 47% 的所得與 39% 的消費支出。

這群人擁有可觀的資產，包括高報酬的貨幣市場基金與現金部位，不僅支撐個人消費力，也為整體金融市場注入流動性。

根據密西根大學（University of Michigan）消費者信心調查，美國有 30%的人持有市值超過 50 萬美元的股票，另有37% 的人擁有市值超過 50 萬美元的住宅。

這說明中上階層在資產方面的占比相當高，當資產價格上漲時，也進一步強化了他們的消費能力。

值得注意的是，這樣的資產膨脹與消費擴張，是在聯準會持續升息的環境下發生的。換言之，即使利率走升，房地產與股市仍同步上漲，進一步提高資產族群的購買力，成為支撐美國經濟的關鍵動能之一。

持有房產與股票的家庭，尤其能享受到來自債券市場的穩定現金流，使得整體消費力更具韌性。2024 年第二與第三季的 GDP 年增率落在 2.8 ∼ 3.0% 之間，再次印證美國經濟並未因升息而陷入衰退，反而維持強勁動能。 （本文摘自感電出版《美股投資大週期：從關稅、美債、升降息到AI浪潮，解讀川普2.0時代的致富訊號》，作者：成尚泫）

另一個關鍵點是，許多家庭與企業早已在低利率時期鎖定了長期貸款利率，因此對升息的敏感度降低。

對企業來說，這種固定低成本結構，加上美國政府的補助與政策支持（特別是在人工智慧〔AI〕、半導體、綠能等領域），正加速產業投資與生產力升級。

例如，經由《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）促進了科技創新與製造業復興，而《降低通膨法案 》（inflation Reduction Act， IRA） 與《 基 礎 建 設 法 案 》（Infrastructure Investment and Jobs Act， IIJA）7 則透過政府大規模支出，為整體經濟注入成長動能。

這些因素相互交織，成為支撐資產市場（包括股價上升、信用利差縮小）在高利率環境中，仍能逆勢成長的關鍵力量。