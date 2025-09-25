陽明法說會／北美9月下旬開始減班 PA 聯盟總減班數約20%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為基隆港內一艘陽明海運貨輪。中央社
陽明海運（2609）25日舉行法說會，第4季市場貨量不容樂觀，各大航商北美9月下旬開始減班，「Premier Alliance卓越聯盟」許多航班已經停到明年3、4月份，美西、美東減班數約達20%；歐洲線即將換約，對於陽明而言，不會簽賠錢的長約。

對於第4季市場展望，陽明作向保守，主要是歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱；仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

中東地緣政治問題無解，未來三個月還沒有看到紅海復航的契機，地緣衝突還在升溫，人安、貨安的立場，陽明不會恢復航行紅海。

對於市場運價已經跌到成本線說法，陽明表示，各航線成本結構不同，無法用現在的運價來看成本線，目前運價波動很大，還要持續觀察。

陽明進一步指出，歐洲線每年都是第4季長約要開始換約，各種長約的運價一定要考量成本，明年歐洲線換約，每一家態度不同，但要維持合理利潤。

陽明的冬季班表會配合聯盟一起來調度，紅海持續繞行當中，還是有很多船舶調度的考量，北美9月下旬開始減班，許多航班已經停到明年3、4月份，美西、美東減班已約達20%。

陽明新船即將加入，2026年5艘1.5萬TEU的LNG船要交船，明年2、3月開始交船。

