台船環海簽訂海盛風場合約 2度獲開發工程

中央社／ 台北25日電

台船今天宣布，轉投資的台船環海風電公司業務再傳捷報，台船環海與風睿能源簽訂「海盛風場」水下基礎、海上變電站運輸與安裝合約，以及海床拋石工程合約。

台船表示，這是台船環海在區塊開發3-1階段中2度獲離岸風場工程合約，預計於2027年上半年開始施作水下基礎安裝作業，共為該風場建置35座管架式水下基礎、1座海上變電站以及風場拋石工程施作。

台船環海指出，首度與風睿能源攜手建置台灣離岸風場，「海盛風場」是由風睿能源進行開發，為台灣第3階段區塊開發第1期獲配風場，風場裝置容量為495MW，場址位於苗栗外海近20公里處，台船環海使用本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」為主力工作船。

台船環海指出，成立6年來推動台灣離岸風電海事工程發展，先後承攬並完成彰芳西島、中能離岸風場的風機與水下基礎安裝工程，8月更順利提前交付海龍離岸計畫全數水下基礎及海上變電站運輸安裝關鍵進度，國籍輪「環海翡翠輪」也在台灣海峽逐步開拓工程足跡。

台船 離岸風電

