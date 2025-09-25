巨大（9921）短期品牌與營收壓力恐「慘上加慘」！專家：CBP今年第三度出手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國CBP以「強迫勞動」為由，對巨大台灣製產品發布暫扣令，影響合併營收估約4至5%。捷安特歐洲分公司。記者余采瀅／攝影
股人阿勳在臉書發文指出，美國海關與邊境保護局（CBP）針對台灣自行車大廠巨大（9921）發布「暫扣令」（Withhold Release Order），理由是涉及強迫勞動，使得巨大旗下的自行車與零組件暫時無法進入美國市場。

阿勳在文中提到，CBP點名巨大存在四大問題，包括濫用員工脆弱情況、充滿脅迫的工作與生活環境、債務綁約與欠薪，以及嚴格超時工作。美方認為，巨大透過剝削勞工降低成本，間接傷害美國本土企業的競爭力。

經濟部隨後回應，將會同勞動部協助巨大釐清並解決疑慮，避免影響國際商譽。巨大則表示，暫扣令僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他市場，並將向美方提出申訴，估計影響合併營收占比約4至5%。

阿勳也指出，巨大曾獲多項國際永續肯定，包括入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股、2025全球永續年鑑，以及Corporate Knights全球百大永續企業第21名，同時也被納入FTSE4Good指數。他認為，美國CBP的強迫勞動認定，與國際ESG評鑑結果存在落差。

他進一步分析，這已是CBP今年第三度發布暫扣令，累計中、日、韓與台灣共53家廠商被列入黑名單。若以蘋果供應鏈等案例相比，外界難免質疑CBP執法背後仍涉及美國保護主義。阿勳直言，此舉恐讓巨大在產業低迷與關稅壓力下「慘上加慘」，短期營收與品牌形象都將承受衝擊。

