製造業營業測驗點連二升 台經院：今年經濟成長有機會挑戰5%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院院長張建一表示，在AI帶動下出口持續火熱，加上普發現金可能提高經濟成長率0.4-0.45百分點，今年經濟成長率4.5%以上沒問題，有機會挑戰5%。圖／台經院提供
台經院院長張建一表示，在AI帶動下出口持續火熱，加上普發現金可能提高經濟成長率0.4-0.45百分點，今年經濟成長率4.5%以上沒問題，有機會挑戰5%。圖／台經院提供

台經院今日發布8月三大產業營業氣候測驗點，三大產業同步上揚，其中製造業營業氣候點已連續兩個月走揚。台經院表示，隨著美國關稅大致底定，廠商不確定因素降低，在AI帶動下出口持續火熱，加上普發現金可能挹注內需，提高經濟成長率0.4-0.45百分點，今年經濟成長率4.5%以上沒問題，「有機會挑戰5%」。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德也警告，儘管廠商政策明朗化就會由保守轉樂觀，幾個國際預測機構最近最新經濟預測都上修全球經濟成長率，但關稅衝擊現在開始到明年才要發酵。此外，台灣今年出口在各國一枝獨秀，但台美貿易順差持續擴大，也會形成台美談判風險，「美國會想辦法『動』我們。」

此外，對於台美談判至今膠著，孫明德提醒，美國總統川普作風反覆，歐洲已有報告指出「川普不具有可信度」，隨時要有對方翻桌、翻臉準備。目前各國對美策略，中國拿稀土對抗美國，歐洲則是以拖待變，「一個打、一個拖」；東協現在找歐洲，日本也與歐洲結盟，南韓則大舉進軍印度投資，大家想藉著盟友化解壓力，台灣雖沒有報復美國的本錢，但必須找好Plan B（備選方案），否則會被美國牽著鼻子走。

台經院今天舉行8月景氣動向調查記者會，發布三大產業測驗點調查結果。8月製造業營業氣候測驗點為88.88點，月增1.79點，連兩月上揚；服務業營業氣候測驗點為88.64點，月增1.01點，由下跌轉為上升；營建業營業氣候測驗點97.41點，上升2.66點，由持平轉為走揚。

台經院指出，今年上半年，美國關稅、新台幣匯率升值，以及中國產能過剩（內捲）3大因素，衝擊製造業表現，隨著美國對等關稅政策逐漸明朗，加上8月新台幣走貶，關稅與匯率帶來的衝擊已不若前幾個月明顯，製造業廠商對當月景氣的看法較上月明顯改善。

孫明德指出，台灣出口資通訊已經超車電子零組件，前者占四成，後者占三成，傳產只剩二成，比較辛苦。AI相關投資居高不下，形成上半年最重要支撐力道。但前八月消費還是負成長，零售業表現不理想，不像往年這麼高，有些廠商資金會有不足現象，所以政府才宣示要銀行打開「水龍頭」。

他說，隨著美國關稅明朗化，中國解決產能過剩問題，上半年內捲現象逐步淡化，對明年經濟有幫助，明年製造業好 消會比壞消息多，比以前更好。

台經院院長張建一也說，今年出口帶動投資，主計總處及中央銀行都預測今年經濟成長率4%以上，他認為AI比當初預期樂觀，內需零售業今年雖比去年弱，但普發現金後可望挹注內需，對經濟成長率貢獻0.4-0.45百分點，今年經濟成長率有機會往「五」(5%)挑戰。

他說，產業發展的確兩極化，傳統產業受關稅、歐洲景氣不好及中國低價傾銷，過去很辛苦，AI帶動經濟及稅收、證交稅營利所得稅成長，可以協助傳產短期度過難關，但中長期還是要做升級，例如有些往種電與AI掛勾，仍有機會，「中長期，傳產仍要自立自強」。

對於明年景氣，張建一認為「明年科技與傳產會一起好」，傳產經過這幾年調整，台灣出口到東協增加很多種電及機械，明年傳產在低基期以及廠商經過陣痛期後，傳產明年不會比今年差。但是明年會面臨今年基期高，今年經濟成長率挑戰五，明年要五困難度很高，加上關稅負面效益明年開始出來，對全球經濟影響會外溢到台灣，影響台灣出口與投資，明年不會像今年這麼好。

針對川普再發動232調查，瞄準機器人、工業機械和醫療用品，是否衝擊台灣？孫明德表示，美國在機器人使用程度並不高，機器人最大生產國是日本，使用機器人大國則是中國、南韓等國家，如果川普對機器人課高關稅，日本首當其衝，對台灣影響有限。

