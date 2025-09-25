快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。對此巨大集團說，會持續落實人權承諾，積極展開申訴程序。

巨大集團聲明如下：

一、堅守公司立場，落實具體行動

巨大集團始終秉持尊重人權與保障勞動條件的核心價值，並已採取以下具體行動：

⚫ 自2025年1月起，全面推動零招聘費 (Zero Recruitment Fee Policy) 政策，所

有新聘外籍員工之招聘、仲介與政府費用，均由公司全額承擔。

⚫ 於2024年底完成員工宿舍條件優化，提供更安全且舒適的生活環境。

二、爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實

巨大集團已建立內部監督機制與第三方稽核，並持續落實盡職調查，確保所有作業流程符合國際人權與勞動標準。目前將聯繫CBP提出申訴(petition)，並積極爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。

三、 影響範圍與應變措施

本次WRO僅限於台灣製造並輸往美國的產品，其他市場之供應與銷售不受影響。短期內，美國市場的部分出貨可能面臨延遲、查扣或退運，但公司已啟動應變機制，並將與CBP及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

四、持續透明溝通

巨大集團將持續以具體行動維護勞工權益，確保透明、公平並符合永續發展價值。持續更新進展，並與全球利害關係人保持溝通，共同維護健全與負責的產業環境。

巨大 捷安特 海關 自行車

延伸閱讀

巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

巨大被控強迫勞動 勞陣：項目多與移工有關籲政府盡速更新NAP

捷安特遭控強迫勞動美暫扣製造商巨大產品 勞動部：積極了解中

美發布暫扣令衝擊！巨大一度重挫近9% 承接買盤積極搶救

相關新聞

製造業營業測驗點連二升 台經院：今年經濟成長有機會挑戰5%

台經院今日發布8月三大產業營業氣候測驗點，三大產業同步上揚，其中製造業營業氣候點已連續兩個月走揚。台經院表示，隨著美國關...

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零...

高資產族增加...經濟真的變好了？學者：兩極化嚴重、恐引發通縮危機

除了 COVID-19 疫情期間外，過去幾十年間，包括股票與不動產在內的資產價格持續上漲。 然而，這樣的資產價格上漲，並未轉化為整體消費者物價的通膨。這反映出經濟結構的變化以及資產持有的兩極化，在其中扮演了極為關鍵的角色。 過去 50 年間，隨著資本主義經濟的擴張，經濟差距明顯擴大。前 1%高資產族群的財富占比提高，而中產階級則陷入相對困難的財務狀況。 資產價格上漲的主要受益者，幾乎都集中於高所得與富裕階層。例如，股市的榮景大幅提升了像華倫.巴菲特（Warren Buffett）這樣的超高所得者的資產價值，但這並未擴及一般大眾的資產成長。 資產所有權的集中，雖然促使資金流入金融市場、推升價格，卻未能有效導引資金進入實體經濟。

巨大產品被扣…箭指台美關稅談判？學者：若有這種情況要非常小心

紐時報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車...

巨大被控強迫勞動 勞陣：項目多與移工有關籲政府盡速更新NAP

國內知名自行車大廠巨大機械工業在台灣製造的自行車、零組件及配件，因遭控涉及「強迫勞動」，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）...

美暫扣製造商巨大產品 盧秀燕喊話中央：盡速處理

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。