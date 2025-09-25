捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴
美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。對此巨大集團說，會持續落實人權承諾，積極展開申訴程序。
巨大集團聲明如下：
一、堅守公司立場，落實具體行動
巨大集團始終秉持尊重人權與保障勞動條件的核心價值，並已採取以下具體行動：
⚫ 自2025年1月起，全面推動零招聘費 (Zero Recruitment Fee Policy) 政策，所
有新聘外籍員工之招聘、仲介與政府費用，均由公司全額承擔。
⚫ 於2024年底完成員工宿舍條件優化，提供更安全且舒適的生活環境。
二、爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實
巨大集團已建立內部監督機制與第三方稽核，並持續落實盡職調查，確保所有作業流程符合國際人權與勞動標準。目前將聯繫CBP提出申訴(petition)，並積極爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。
三、 影響範圍與應變措施
本次WRO僅限於台灣製造並輸往美國的產品，其他市場之供應與銷售不受影響。短期內，美國市場的部分出貨可能面臨延遲、查扣或退運，但公司已啟動應變機制，並將與CBP及合作夥伴密切協調，致力降低影響。
四、持續透明溝通
巨大集團將持續以具體行動維護勞工權益，確保透明、公平並符合永續發展價值。持續更新進展，並與全球利害關係人保持溝通，共同維護健全與負責的產業環境。
