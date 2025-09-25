高資產族增加...經濟真的變好了？學者：兩極化嚴重、恐引發通縮危機

財富兩極化引發通縮

除了 COVID-19 疫情期間外，過去幾十年間，包括股票與不動產在內的資產價格持續上漲。

然而，這樣的資產價格上漲，並未轉化為整體消費者物價的通膨。這反映出經濟結構的變化以及資產持有的兩極化，在其中扮演了極為關鍵的角色。

過去 50 年間，隨著資本主義經濟的擴張，經濟差距明顯擴大。前 1%高資產族群的財富占比提高，而中產階級則陷入相對困難的財務狀況。

資產價格上漲的主要受益者，幾乎都集中於高所得與富裕階層。例如，股市的榮景大幅提升了像華倫.巴菲特（Warren Buffett）這樣的超高所得者的資產價值，但這並未擴及一般大眾的資產成長。

資產所有權的集中，雖然促使資金流入金融市場、推升價格，卻未能有效導引資金進入實體經濟。

富裕階層資產的增加，大多轉為儲蓄或再投資，並未顯著促進消費。由於高所得階層的邊際消費傾向（MPC）16 相對較低，即使資產增加，也不太可能帶動整體消費支出的顯著提升。

這表示，儘管資產市場景氣，實體經濟卻未出現強烈的需求壓力。

資產價格上漲與實體經濟通膨的脫鉤，與經濟性兩極化有密切關聯。從資產上漲中受益的主要是極少數高所得群體，而大多數中低收入者卻面臨實質所得停滯甚至下降。

這樣的財富集中只讓金融市場與富人階層受益，卻無助於整體經濟需求的擴張。

由於兩極化導致多數消費者的可支配所得與消費能力下降，而富人消費又有限，結果整體經濟的需求呈現停滯，資產市場與消費市場之間的落差更加明顯。

資產價格上漲主要集中於股市與房地產等金融市場，與消費者物價通膨呈現出截然不同的走勢。

這樣的現象可解釋為資本並未流入實體經濟，而是在金融市場內部不斷循環。富人將資產增值部分用於再投資而非消費，進一步推升金融市場內資產價格。

股市與房地產的投資擴大了市場資金的流入，但並未帶來實質經濟成長或改善所得分配。

富人財富的增長，最終並未轉化為多數人的經濟利益。這加深了經濟不平等，也進一步壓縮中低收入階層的消費能力。

目前，美國前 10% 高所得者占據了全體消費的約40%，成為經濟活動的主要推手；而後 50% 的群體僅占不到總體消費的 10%，展現出極端的消費兩極化。

這樣的結構導致經濟成長不均衡，多數家庭在整體經濟中透過消費所能發揮的影響力受到極大限制。

結果來看，儘管資產價格的上漲帶動了金融市場的榮景，但與實體經濟的落差擴大，其根源可從經濟的兩極化中找到。若未解決此問題，資產市場與消費市場間的失衡現象，可能持續存在。 （本文摘自感電出版《美股投資大週期：從關稅、美債、升降息到AI浪潮，解讀川普2.0時代的致富訊號》，作者：成尚泫）

換句話說，財富的兩極化並不是推動通膨的因素，反而更可能成為引發通縮的原因。當中產階級與基層民眾的消費能力下降時，需求隨之減弱，也就降低了物價的上漲壓力。

從這個觀點來看，2025 年即便可能因經濟成長產生一定程度的通膨壓力，但極端性的通膨，也就是所謂的惡性通膨，市場預測再度發生的可能性偏低。

必須再次強調的是，當前的經濟結構是由高所得者主導消費。相對地，1970 年代則是中產階級構成經濟核心，整體的消費模式與經濟結構與今日大不相同。

此外，也應該記得，2022 年的通膨壓力主要來自供應鏈崩潰這一結構性問題。