快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

憂政經貿易不定性 蕭萬長：建永續良制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前副總統蕭萬長25日出席理律60周年研討會發表演講，並接受琉璃紀念品。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
前副總統蕭萬長25日出席理律60周年研討會發表演講，並接受琉璃紀念品。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「面對全球政經不穩，應該隨著時間調整法制，營造更永續的經營環境！」前副總統蕭萬長25日出席理律60周年研討會時表示，10年前也曾參與研討會，但10年後再來，全球局勢已經變化很多，在美中競爭、美國總統川普單邊主義下，更應該強調法制與永續發展，才能讓人民安居樂業。

微笑老蕭氣色好

現年86歲的蕭萬長雖然行動需要隨扈攙扶，語氣也略顯暗啞，但氣色還算不錯。他表示，10年前也參加過理律50周年研討會，但這次參加，全球政經秩序已經出現重大變化，川普政府採取的關稅政策，重新塑造新的政經關係，如何突破當前的法制困境，建立永續發展的「良制」，是必須要討論的議題。

「過去台灣能走向國際化，就是有建立好的法制！」蕭萬長說，台灣在經濟發展的過程中，面臨國內農村經濟產業發展，還有產業開放與市場保護的抉擇，但在許多人的努力下得以發展至今，未來如何提出明確的策略宣言與行動方案，協助台灣超越發展障礙，眾人要好好思考。

調整法制維持競爭力

針對現今局勢，蕭萬長分析說，川普總統的關稅政策讓自由貿易主義精神蕩然無存，雖然面臨經濟強權為所欲為，我們很難有反擊之力，但如今國際已開始發展AI、企業治理等新興領域，在不確定的環境之下，更需要良好法制的發展，而永續發展也不只是企業要做，而是關乎人類生存發展的重要議題。

「台灣是出口導向國家，政府更應該強調法治！」蕭萬長說，面對出口關稅不確定性與環境變遷，政府需要進一步調整法制，以維持國際市場競爭力，若有健全的「法制」塑造穩定的成長環境，才能夠深化永續發展的環境、深化民主社會基礎，以「良制」讓人民安居樂業。

追求良制為根本

理律資深合夥人、知名律師陳長文強調，從俄烏戰爭的延宕、以巴衝突的再起與主要經濟體的關稅壁壘，國際秩序正面臨前所未有的挑戰，在這樣不確定性的年代，堅守法治、追求良制，不僅僅是內部自我提升，更是中華民國台灣地區安身立命、促進兩岸融合與世界和平的根本之道。

【更多精采內容，詳見

蕭萬長 關稅

延伸閱讀

川普突挺烏稱靠歐盟能贏回國土 歐洲官員直言「他在甩鍋」

川普施壓反成助攻　吉米夜現場復播收視創10年新高

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

演說遇上電扶梯、提詞機和音響都故障 川普：要求聯合國調查

相關新聞

貝森特指99%先進晶片在台風險太大 龔明鑫：台灣產業強大絕對不是風險

美國財政部長貝森特表示，99%的先進晶片集中在台灣風險太大，要把3-5成的產能遷回美國。對此，經濟部長龔明鑫指出，台灣所...

巨大（9921）短期品牌與營收壓力恐「慘上加慘」！專家：CBP今年第三度出手

股人阿勳在臉書發文指出，美國海關與邊境保護局（CBP）針對台灣自行車大廠巨大（9921）發布「暫扣令」（Withhold Release Order），理由是涉及強迫勞動，使得巨大旗下的自行車與零組件

製造業營業測驗點連二升 台經院：今年經濟成長有機會挑戰5%

台經院今日發布8月三大產業營業氣候測驗點，三大產業同步上揚，其中製造業營業氣候點已連續兩個月走揚。台經院表示，隨著美國關...

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零...

高資產族增加...經濟真的變好了？學者：兩極化嚴重、恐引發通縮危機

除了 COVID-19 疫情期間外，過去幾十年間，包括股票與不動產在內的資產價格持續上漲。 然而，這樣的資產價格上漲，並未轉化為整體消費者物價的通膨。這反映出經濟結構的變化以及資產持有的兩極化，在其中扮演了極為關鍵的角色。 過去 50 年間，隨著資本主義經濟的擴張，經濟差距明顯擴大。前 1%高資產族群的財富占比提高，而中產階級則陷入相對困難的財務狀況。 資產價格上漲的主要受益者，幾乎都集中於高所得與富裕階層。例如，股市的榮景大幅提升了像華倫.巴菲特（Warren Buffett）這樣的超高所得者的資產價值，但這並未擴及一般大眾的資產成長。 資產所有權的集中，雖然促使資金流入金融市場、推升價格，卻未能有效導引資金進入實體經濟。

巨大產品被扣…箭指台美關稅談判？學者：若有這種情況要非常小心

紐時報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。