憂政經貿易不定性 蕭萬長：建永續良制

「面對全球政經不穩，應該隨著時間調整法制，營造更永續的經營環境！」前副總統蕭萬長25日出席理律60周年研討會時表示，10年前也曾參與研討會，但10年後再來，全球局勢已經變化很多，在美中競爭、美國總統川普單邊主義下，更應該強調法制與永續發展，才能讓人民安居樂業。

微笑老蕭氣色好

現年86歲的蕭萬長雖然行動需要隨扈攙扶，語氣也略顯暗啞，但氣色還算不錯。他表示，10年前也參加過理律50周年研討會，但這次參加，全球政經秩序已經出現重大變化，川普政府採取的關稅政策，重新塑造新的政經關係，如何突破當前的法制困境，建立永續發展的「良制」，是必須要討論的議題。

「過去台灣能走向國際化，就是有建立好的法制！」蕭萬長說，台灣在經濟發展的過程中，面臨國內農村經濟產業發展，還有產業開放與市場保護的抉擇，但在許多人的努力下得以發展至今，未來如何提出明確的策略宣言與行動方案，協助台灣超越發展障礙，眾人要好好思考。

調整法制維持競爭力

針對現今局勢，蕭萬長分析說，川普總統的關稅政策讓自由貿易主義精神蕩然無存，雖然面臨經濟強權為所欲為，我們很難有反擊之力，但如今國際已開始發展AI、企業治理等新興領域，在不確定的環境之下，更需要良好法制的發展，而永續發展也不只是企業要做，而是關乎人類生存發展的重要議題。

「台灣是出口導向國家，政府更應該強調法治！」蕭萬長說，面對出口關稅不確定性與環境變遷，政府需要進一步調整法制，以維持國際市場競爭力，若有健全的「法制」塑造穩定的成長環境，才能夠深化永續發展的環境、深化民主社會基礎，以「良制」讓人民安居樂業。

追求良制為根本

理律資深合夥人、知名律師陳長文強調，從俄烏戰爭的延宕、以巴衝突的再起與主要經濟體的關稅壁壘，國際秩序正面臨前所未有的挑戰，在這樣不確定性的年代，堅守法治、追求良制，不僅僅是內部自我提升，更是中華民國台灣地區安身立命、促進兩岸融合與世界和平的根本之道。

【更多精采內容，詳見 】