台廠生物相似藥外銷美國首例 泰福第一項商業量產NYPOZI正式出貨上市

泰福-KY（6541）25日宣布，旗下生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen）已透過美國市場銷售夥伴Cipla藥廠美國全資子公司Invagen Pharmaceuticals, Inc.，正式在美國市場上市銷售。泰福美國聖地牙哥廠區也正積極擴建產能，預計2026年第1季將可新增兩座2,000升生物反應器。

泰福生技表示，這項藥品透過泰福生技旗下美國聖地牙哥廠區的量產製造，不僅使得泰福生技成為台灣首家成功地將生物相似藥品進軍美國市場的公司、更是台灣第一家在美國當地擁有FDA查驗通過、且具有美國產品商業化量產並成功上市實戰經驗的生物製劑CDMO領導廠家。

根據泰福生技今年6月與美國市場銷售夥伴Cipla所簽訂的授權、銷售暨製造協議，Cipla將負責NYPOZI在美國市場的行銷與銷售，泰福生技做為藥證登記之製造廠商、將負責此一產品之量產製造及生產供應，並透過產品供貨之銷貨收入、權利金及里程碑收入及上市後的銷售分潤等，實現商業回報。首批產品已由泰福生技聖地牙哥廠區於9月份出貨、交予Cipla進行後續的上市銷售。

泰福生技執行長Stephen Lam表示，這是泰福生技今年初合併保瑞生技後、核心業務重新聚焦的策略執行中最關鍵的里程碑。NYPOZI作為公司在美國首個商業量產專案，不僅體現高標準製造能力上的投入，也大幅提升泰福作為商業化CDMO夥伴的核心競爭力。

Stephen Lam表示，美國聖地牙哥廠區的產能擴建計畫亦如火如荼進行中，預計於2026年第1季新增兩座2,000升生物反應器，進一步強化我們承接後期（Late-stage）開發專案及商業量產的產能，隨著全球對後期臨床與商業量產需求的成長，我們已準備好擔任更多合作夥伴產品上市的關鍵推手。

Cipla北美執行長Marc Falkin則表示，非常期待藉由這次與泰福生技的合作，將高品質、可負擔的生物相似藥 NYPOZI帶到美國市場，提升病患照護水準。這也展現 Cipla 致力於拓展全球合作網絡的決心。

泰福生技目前在台灣竹北與美國聖地牙哥均設有符合GMP標準的開發與製造基地，提供包含細胞株開發、製程與分析方法開發、臨床與商業化製造等全方位CDMO解決方案。本次成功的美國產品上市為泰福生技在全球CDMO市場的下一階段成長奠定堅實基礎，亦再次展現公司致力於創造長期股東價值的決心與行動。